Процедура предоставления Томоса Украине начнется 5 января 2 29.12.2018, 11:30

Предстоятель единой православной церкви Украины Епифаний

Фото: Українська правда

А 6 января состоится торжественное богослужение.

Процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом состоится 5 января 2019 года.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" рассказал предстоятель церкви митрополит Киевский Епифаний.

"Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе, как предстоятели уже независимой поместной православной церкви, и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде всего молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре. Затем будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января", - отметил митрополит.

По его словам, 6 января после божественной литургии ему будет вручен Томос об автокефалии.

"6 января состоится торжественное богослужение – это впервые двух предстоятелей, Вселенского патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарха, и также предстоятеля уже свободной независимой поместной православной церкви. После торжественного богослужения, после божественной литургии будет вручен Томос об автокефалии", – добавил Епифаний.

15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.