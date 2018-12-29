В Бресте суд прекратил дело в отношении правозащитника Романа Кисляка 29.12.2018, 11:33

Роман Кисляк

Однако Кисляка не устраивает формулировка, с которой прекращено дело.

Судья суда Ленинского района г. Бреста Дмитрий Шурин постановил прекратить административное дело в отношении правозащитника Романа Кисляка в связи с истечением срока наложения административного взыскания. Об этом «Брестской газете» сообщил сам правозащитник.

Согласно КоАП Республики Беларусь, сроки наложения административного взыскания за совершение правонарушение по статье 23.34 составляют не более двух месяцев. Как следует из материалов дела, правонарушение Роман Кисляк совершил 14 октября, когда участвовал в незаконном пикетировании против аккумуляторного завода на площади Ленина.

Напомним, суд над правозащитником состоялся 24 октября. На заседании Кисляк заявил, что все, что есть в материалах дела, никак не свидетельствует о том, что было совершено правонарушение. Он подтвердил, что действительно находился в этот день на площади в связи со своей работой.

«Моя задача – вести видеонаблюдение, при необходимости делать фото- и видеосъемку событий. Я не участвую в самой акции», – сказал тогда правозащитник.

В итоге судья Дмитрий Шурин постановил вернуть дело на доработку в Ленинский РОВД в связи с нарушениями, допущенными при составлении протокола. А 19 декабря подписал постановление о прекращении дела.

«Такой исход этой истории ожидался мной, так как дело по обвинению меня развалилось прямо в суде. Когда не получилось осудить меня за компанию с другими задержанными 14 октября, в милиции сами решили заволокитить дело, чтобы вышли сроки привлечения к ответственности. Я намерен ознакомиться с материалами нового дела, так как милиция составила новый протокол, не уведомив меня об этом. Не исключаю обжалования постановления суда, так как дело прекращено по не реабилитирующим меня основаниям. И, безусловно, будет обжалование действий сотрудников милиции, которые пытались сфабриковать административное дело против меня, чтобы подвергнуть административному взысканию», – в комментарии «БГ» сказал Кисляк.

Как уже сообщалось, днем 14 октября на площади Ленина в Бресте прошло традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против строительства аккумуляторного завода. Тогда на площади Ленина впервые развернули растяжку с надписью против завода. На ее фоне выступили Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Николай Статкевич и другие. Присутствовавшие на площади люди приветствовали их аплодисментами. В этот день на площади собралось около 130 человек. После окончания немолчаливой акции прошли задержания активистов. Среди прочих задержали и на сутки отправили в ИВС и Романа Кисляка.