Сотни тысяч россиян могут лишиться работы в ближайшее время 1 29.12.2018, 11:46

Больше всего россиян под риском увольнения работает в финансовой и банковской сферах.

Около 230 тыс. жителей России могут лишиться работы в течение трех ближайших месяцев. Об этом сообщают Известия со ссылкой на аналитическую записку Министерства труда и социальной защиты.

Прогноз Минтруда РФ основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек. Больше всего граждан страны-агрессора под риском увольнения – в финансовой и банковской сферах (30,5 тыс.), в транспортной – (27,7 тыс.), производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники (16,6 тыс. человек).

Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.), сообщает издание.

С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тыс. россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге.