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Как изменятся цены на государственное арендное жилье?

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  • 29.12.2018, 12:02
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С 1 января государственное арендное жилье в Беларуси вновь подорожает.

Это связано с увеличением размера базовой величины (с 24,5 до 25,5 рубля), к которой привязаны ставки аренды. Напомним, стоимость арендного жилья рассчитывается по утвержденной правительством формуле: общий метраж квартиры умножается на 0,2 базовой величины и на коэффициент экономико-планировочной зоны, в которой находится дом. Для Гродно он составляет 0,6.

В последний раз арендное жилье дорожало с 1 января 2017 года, что также было связано с повышением базовой величины. Тогда цены увеличились на 6,5%, сейчас рост составит 4%, пишет Блог Гродно.

Например, гродненская «двушка» общей площадью 58,3 кв. м сегодня предлагается за 171,40 рубля в месяц, а с 1 января уже будет стоить 178,40 рубля. «Однушка» площадью 33 кв. м подорожает с 97,02 до 100,98 рубля. «Трешка» площадью 68,2 кв. м подорожает с 200,5 до 208,70.

Если в квартире или доме нет отопления, холодной или горячей воды, канализации, сумма уменьшается на 10 % за каждый отсутствующий вид инженерной системы.

Государственное арендное жилье появилось в 2012 году и было задумано как одна из альтернатив льготному кредитованию. Несмотря на постепенный рост цен, такие квартиры по-прежнему значительно дешевле коммерческих, а потому пользуются ажиотажным спросом у очередников.


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