Apple начнет собирать флагманские модели IPhone в Индии 2 29.12.2018, 12:03

Американская компания собирается начать производство IPhone X на индийском заводе Foxconn.

Apple в следующем году собирается начать производство флагманских моделей IPhone в Индии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о смартфонах IPhone X. Их сборкой займется тайванская компания Foxconn, отмечает агентство.

Предполагается, что сборка смартфонов будет проходить на уже существующем индийском предприятии Foxconn в городе Шриперумбудур в южном штате Тамилнад.

По данным агентства, в расширение завода Foxconn инвестирует $356 млн. Инвестиции могут создать до 25 тыс. новых рабочих мест, сказал министр промышленности Тамилнада М. С. Сампат.

По словам другого источника, проект поможет Apple ограничить влияние торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

Ранее сообщалось, что китайские компании субсидируют своих сотрудников, стимулируя их покупать смартфоны компании Huawei Technologies, и грозятся уволить тех, кто пользуется продукцией Apple.