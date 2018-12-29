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Меркель поговорила с Путиным по телефону: о чем шла речь

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  • 29.12.2018, 12:06
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ФОто: AFP

Канцлер Германии еще раз напомнила президенту РФ об украинских моряках.

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря снова высказалась за освобождение украинских моряков. Об этом сообщила в Twitter представитель правительства Германии Ульрике Деммер, пишет liga.net.

"Канцлер Меркель еще раз высказалась за освобождение арестованных моряков из Украины в телефонном разговоре с президентом России Путиным", - сказала Деммер.

Меркель приветствовала договоренность об установлении режима "тишины" в Донбассе, которая была достигнута 27 декабря в рамках трехсторонней контактной группы в Минске. 

Деммер уточнила, во время телефонного разговора обсуждалась также ситуация в Сирии.

28 декабря 2018 года Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России предоставить всем кораблям беспрепятственный проход через Керченский пролив и немедленно освободить захваченных украинских моряков. 

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипаж из 24 моряков взяли в плен. В 10 областях Украины после этого было введено военное положение. 

27 декабря все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они являются военнопленными.


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