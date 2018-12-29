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Минчанин нашел в кальмаре петуха

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  • 29.12.2018, 12:14
  • 4,698
ФОто: onliner.by

Когда мужчина вглядывался в кальмара, купленного в «Виталюре», изнутри на него посмотрело странное существо.

Как сообщает Onliner.by, в желудке моллюска среди икры находилась 20-сантиметровая рыба необычного вида: костные пластины по всему телу, большие глаза... Руслан немедленно принялся протоколировать место происшествия.

— К магазину претензий никаких нет, это даже интересно! — говорит читатель. — Теперь вот пытаюсь в интернете определить, что это такое.

ФОто: onliner.by

Судя по всему, Руслану досталась одна из разновидностей морского петуха (в семействе больше сотни видов). Эта рыба водится в Атлантическом океане, в некоторых морях, в основном в тропических широтах. Морской петух съедобен, это промысловый вид (но не тот, что достался читателю). Продается по цене от 6 рублей за кило (кальмар стоит примерно столько же).

ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by

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