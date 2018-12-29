Полезные советы для новогоднего застолья

Как избежать похмелья?

Коротко. Не пить.

Правильный, но бессмысленный ответ на вопрос звучит так: не пить. А если пьете, то:

следите за тем, сколько пьете. Это может быть сложно, если вы употребляете разные напитки или коктейли. Некоторым людям помогают специальные мобильные приложения — они учитывают количество выпитого в спиртовом эквиваленте. Старайтесь не превышать норму;

делайте все, чтобы пьянеть медленнее: например, закусывайте;

пейте больше безалкогольных напитков, в том числе чтобы не было обезвоживания.

Есть мнение, что темные напитки, которые содержат примеси, дающие специфический цвет и вкус, могут ухудшать похмелье. Некоторые небольшие исследования подтверждают эту гипотезу, но все же гораздо важнее, сколько этилового спирта вы пьете.

Надо повышать или понижать градус?

Коротко. Повышать. Но от похмелья это не спасет.

Наверное, лучше все же повышать. Но тут все как с темными напитками в предыдущем вопросе — тяжесть похмелья куда сильнее зависит от количества спирта, а не от порядка, в котором вы пили разные напитки. Интересно, что в России многие руководствуются законом «нельзя понижать», а в английском языке есть противоположное правило: там считается, что водку лучше пить до пива. Исследования не дают прямого ответа, какое из этих правил ближе к истине. Но некоторые врачи считают, что если начать с более слабых алкогольных напитков или вообще безалкогольных (или чередовать алкогольные и безалкогольные), то в результате выпьешь меньше — и, соответственно, похмелье будет не таким тяжелым.

Как помочь себе при похмелье?

Коротко. Как угодно — бульоном, соком или рассолом. В любом случае всерьез помогает только время. От головной боли можно выпить ибупрофен, а вот парацетамол принимать нельзя.

К сожалению, никакого волшебного рецепта нет: ученые не особенно интересуются этим вопросом. Поэтому все предложенные читателями «Медузы» варианты не имеют доказанной эффективности и, судя по всему, в лучшем случае лишь немного облегчат симптомы, а в худшем — навредят. Врачи предлагают пить соки, спортивные напитки, овощные бульоны, отдыхать и просто ждать, когда придет время и похмелье отступит. Гастроэнтеролог GMS Clinic Алексей Головенко предупреждает, что рассол, которым так любят лечить похмелье в России, не стоит путать с маринадом (некоторые путают!). От маринада может стать плохо (вырвать).

Из лекарств можно принимать безрецептурные обезболивающие, если нет противопоказаний. Но парацетамол, как объяснил «Медузе» Алексей Головенко, принимать не стоит.

— В комбинации с алкоголем (или при передозировке) это запросто может вызвать фульминантный гепатит, при котором главное лечение — пересадка печени. Экстренно. В России. То есть никогда, — написал Головенко. По его словам, с учетом того, что похмелье сопровождает повышенную продукцию цитокинов (то есть системную воспалительную реакцию), оправданно применение ибупрофена — его эффективность против похмелья не исследовалась, но этот препарат хорошо снимает головную боль и не так опасен, как парацетамол.

Можно опохмелиться рюмкой? Если чуть-чуть?

Коротко. Если у вас еще нет алкогольной зависимости, рюмка не поможет.

По словам гастроэнтеролога, генерального директора клиники «Рассвет» Алексея Парамонова, обычному человеку такое средство не поможет от похмелья — скорее наоборот. Но люди, регулярно употребляющие большие дозы алкоголя и уходящие в запои, действительно испытывают временное облегчение после «похмельной рюмки». Потребность опохмелиться — «грозный звонок надвигающегося алкоголизма», предупреждает доктор Парамонов.

Про норму

Как узнать свою норму?

Коротко. Путем проб и ошибок.

Свою норму можно узнать опытным путем. Причем в течение жизни реакция организма на алкоголь может быть разной, потому что на нее влияют среди прочего возраст и вес. Если будете ставить эксперименты, имейте в виду, что степень опьянения зависит в том числе от того, сколько человек съел до выпивки, принимал ли он какие-то препараты, как быстро пил. Некоторые заболевания тоже влияют на реакцию. Кроме того, со временем у человека может развиться толерантность к алкоголю, то есть для состояния опьянения ему требуется все большая доза (это, к слову, тревожный признак: возможно, вы слишком много пьете).

А правда, что восприимчивость к алкоголю зависит от генетики?

Коротко. Да, но практического смысла в этом немного.

Это один из факторов. Есть гены, которые кодируют два фермента, отвечающие за переработку алкоголя, — алкогольдегидрогеназу и альдегиддегидрогеназу. Первый перерабатывает этиловый спирт в ацетальдегид, а второй — в ацетат, который превращается в углекислый газ и воду и выводится из организма.

— Под действием спирта вам хорошо, вы расслабляетесь, ваш уровень английского повышается до advanced, — объясняет «Медузе» руководитель Центра геномной медицины Европейского медицинского центра Ирина Жегулина. — Но потом наступает похмелье, и это действие ацетальдегида». У азиатов ацетальдегид быстро накапливается и медленно выводится, а у европейцев такая особенность встречается редко. Но обычно люди и без генетических тестов знают о таких свойствах организма, как и о способности пить много и почти без последствий, что также может объясняться генетическими особенностями.

Если хочется выяснить, есть ли у вас наследственная предрасположенность к алкогольной зависимости, то доктор Жегулина не рекомендует просто идти и делать генетическое исследование. В любом случае рекомендации для всех одинаковые, к тому же алкоголь вызывает зависимость даже у тех, кто не предрасположен с генетической точки зрения. Но если среди ваших близких родственников больше одного человека с алкогольной зависимостью, возможно, лучше не рисковать и не пить вовсе.

Говорят, если выпить немного за несколько часов до пьянки, печень начнет вырабатывать ферменты и опьянение наступает медленнее. Это правда?

Коротко. Едва ли.

Мы не знаем! Действительно, есть идея, что если человек регулярно употребляет алкоголь, увеличивается активность печеночных ферментов, и вроде бы благодаря этому печень справляется с переработкой большего количества спирта. Но, по мнению гепатолога Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е. М. Тареева и клиники «Рассвет» Тэи Розиной, это сомнительная идея.

— Во-первых, этот процесс не бесконечный, печень когда-то истощается, а во-вторых, вряд ли выпитый за час алкоголь может каким-то образом что-то простимулировать», потому что доза слишком маленькая и это не регулярная «тренировка», — сказала «Медузе» Розина.

Гастроэнтеролог Алексей Головенко считает, что теоретически (исследований на эту тему нет) это все же возможно. Но замечает при этом, что в любом случае не понимает смысла такой практики. «Ключевой вопрос: зачем, — пишет Головенко. — Необходимость пить со всеми наравне и не напиваться — это из области психологии, самооценки и атмосферы на работе/в компании».

Про здоровье

Сколько можно пить без вреда для здоровья?

Коротко. Везде разные нормы. В Великобритании, например, недельная норма примерно такая — не больше 7–8 банок пива, или 7 рюмок водки, или полутора бутылок вина.

В разных странах на этот счет разное мнение, но в основном что-то около 25 миллилитров спирта в день для мужчин. Для женщин — либо столько же, либо в два раза меньше. Например, в Великобритании считают, что норма для всех — не больше 140 миллилитров чистого спирта в неделю. Причем пить всю дозу за один раз, а потом не пить шесть дней — плохая идея. Есть две основные опасности, связанные с алкоголем.

Во-первых, при регулярном превышении нормы увеличиваются риски развития разных заболеваний. У мужчин, например, может развиться гинекомастия — у них увеличивается грудь (нет, не только от пива).

«Увеличение молочных желез у мужчин связано с гормональными нарушениями, вызываемыми алкогольной болезнью печени (так называемая ароматизация мужских гормонов в женские), — пишет Алексей Головенко. — Это исключительно проявления гепатотоксичности».

Во-вторых, кроме накопительного эффекта есть, например, такое явление, как синдром «праздничного сердца». Это состояние, при котором нарушается сердечный ритм (при этом ощущается сильное сердцебиение, боль в груди, трудно дышать и кружится голова) из-за превышения нормы алкоголя.

Кроме того, пьяные люди иногда попадают под машину и дерутся (и бывает, что драки заканчиваются травмами).

Неопределенность в рекомендациях связана с тем, что нельзя взять несколько больших групп людей и заставить не прикасаться к алкоголю до конца жизни, другим разрешить по бокалу вина в день, еще одну группу заставить пить больше, а потом посмотреть, кто от чего и когда умрет и сделать соответствующие выводы о влиянии алкоголя на здоровье.

Все крупные исследования проводились без таких вмешательств: ученые просто смотрели, что происходит с людьми, которые сами выбирают, сколько им пить. Но кто-то может не употреблять алкоголь вообще, потому что у него тяжелая алкогольная зависимость и он несколько лет пил по бутылке водки в день. У кого-то в жизни все хорошо, есть деньги, «напиться и забыться» не хочется. Такой человек может умереть в 90, но не факт, что это будет связано именно с умеренным потреблением алкоголя — не исключено, что такой человек просто мог позволить себе хорошую медицинскую помощь.

Ученые стараются учесть эти факторы, но все равно в таких исследованиях удается установить не причинно-следственную связь, а только корреляцию. Так мы узнали, что люди, которые совсем не пьют, умирают раньше тех, кто пьет умеренно. Значит ли это, что всем непьющим нужно срочно начинать пить? Нет. Недавний крупный обзор, опубликованный в научном журнале The Lancet, спровоцировал множество заголовков с общим смыслом «Безопасной дозы алкоголя не существует». В этой работе оценивались результаты существующих исследований по теме, и авторы сделали вывод, что употребление любой дозы алкоголя связано с риском преждевременной смерти. Кроме того, что о причинно-следственной связи здесь также не приходится говорить, дело в том, что абсолютные значения выглядят не так устрашающе. В действительности среди 100 тысяч непьющих людей за год 914 столкнутся с теми проблемами со здоровьем, которые могут провоцироваться алкоголем. Среди тех, кто пьет 10 граммов спирта в день, — 918 человек, 20 граммов — 977.

Как Парфенову удается пить такое промышленное количество вина без видимых последствий для здоровья?

Коротко. Опыт.

Отвечает Леонид Парфенов, журналист и телеведущий:

— Мне было 17, когда в общежитии тогдашнего Ленинградского университета я поселился в одну комнату с болгарами. С тех пор — значит, 40 лет — я пью вино. Болгарское каберне было в позднем СССР самым пристойным из доступного, и благодаря ему я миновал портвейн и водку, даже в редакциях родной Вологодской области. Другие коллеги-ровесники давно сошли с дистанции. Когда сейчас встречаешь людей, говорящих о вреде вина, то про «вкусно», «интересно», «целый мир», «это часть меня» рассказывать смысла нет. Можно сослаться на средиземноморскую диету, на итальянскую продолжительность жизни, которая к тому же «дольче». А вообще почему нужно заступаться за вино? Ему примерно 7000 лет, его уже никто не отменит, и, как принято выражаться, оно уже само решает, на кого ему производить впечатление, а на кого — нет.

Пивной живот вырастает от пива или я просто ем много пельменей?

Коротко. От пива тоже.

Алкогольные напитки действительно достаточно калорийны. Например, 50 граммов водки — это 115,5 килокалории, банка пива — 110–150 килокалорий. Коктейли с добавлением сладких соков содержат еще больше калорий. Три-четыре банки пива — и вот вы уже, по сути, съели плитку молочного шоколада, а значит, пятую или шестую часть всех калорий, которые вам необходимы в течение дня. Поэтому регулярное употребление алкоголя может способствовать набору веса. По словам Алексея Головенко, от употребления пива живот может расти интенсивнее, потому что его, как правило, закусывают более калорийными продуктами, чем вино и водку (чипсы в этом плане хуже сыра и огурцов).

Тем не менее люди с тяжелой алкогольной зависимостью обычно худые. На это есть несколько причин: в такой ситуации обычно не получается хорошо питаться, кроме того, алкоголь влияет на способность усваивать полезные вещества из пищи.

Есть ли полезный алкоголь?

Коротко. Нет.

Нет. Долгое время на это звание претендовало красное вино. В нем есть ресвератрол, который продлевает жизнь мышам, но человеку, чтобы употребить необходимое количество ресвератрола, нужно выпивать 1000 литров красного вина в день.

Более того: нет даже «наименее вредного» алкоголя — все напитки вредны примерно одинаково. Разве что пиво и коктейли калорийнее вина и водки.

Алексей Головенко пишет: «Если предположить, что кто-то вообще не может отказаться от алкоголя и пьет (и закусывает) регулярно, наверное, пиво и сладкие коктейли будут вреднее, чем чистая водка или сухое вино», — все из-за той же калорийности.

Как минимизировать ущерб от алкоголя?

Коротко. Неизвестно.

— О минимизации риска при «ответственном пьянстве», естественно, ничего не написано, — объясняет Алексей Головенко. — Есть исследования по снижению риска прогрессирования уже состоявшейся алкогольной болезни печени. И даже здесь не так много работающих средств». Не спасет и детокс соками и клизмами. С гепатопротекторами история чуть более оптимистичная, но не намного. По словам Головенко, те, что проверялись в исследованиях, провалились. То, что не совсем провалилось, может быть показано лишь людям с конкретным заболеванием и стоит недешево.

В любом случае важно стараться не смешивать некоторые лекарства и БАДы с алкоголем. Также врачи советуют воздерживаться от употребления алкоголя в течение 48 часов после большой пьянки.

Если вы много пьете, вам стоит пообщаться с врачом на тему того, не нужно ли вам проверить состояние своей печени (обычно, если есть опасения, назначают анализы крови на АЛТ, АСТ, гамма-ГТ и некоторые другие показатели). Без этого обычно невозможно распознать начало алкогольной болезни печени: симптомов либо нет, либо они очень неспецифичны (например, пропал аппетит).

Как сочетается алкоголь с баней?

Коротко. Плохо (для здоровья).

Во-первых, алкоголь способствует обезвоживанию, что совсем лишнее, когда вы потеете в парилке. Во-вторых, люди в состоянии алкогольного опьянения, бывает, умирают, отключившись в сауне, не говоря уже о том, что они чаще падают и перегреваются.

Убережет ли алкоголь от пищевого отравления?

Коротко. Возможно.

Исследования (не самые надежные), подтверждающие такую гипотезу, существуют. По всей видимости, чем больше доза, тем лучше эффект. Но, как пишет Алексей Головенко, в России «пить водку, чтобы не отравиться колбасой, — это классический self-indulgence». По его словам, риск кишечных инфекций, таких серьезных, как дизентерия и прочих, тем более зимой, исключительно мал. Намного более простое решение проблемы — не покупать пищу «с рук», жарить, отваривать, очищать и самостоятельно мыть.

«Разумеется, Centers for Disease Control and Prevention ни о каком алкоголе как средстве профилактики даже в южных странах не говорят, — пишет Головенко. — При уровне гигиены XVI века, наверное, было безопаснее выпить проверенное пиво из бочки, чем случайную воду из ручья. Сейчас это неактуальный совет».

Про алкоголь и другие вещества

Алкоголь — это наркотик?

Коротко. Формально — нет.

Российский закон к наркотикам его не относит. Организация Объединенных Наций тоже. Два ее главных критерия — чтобы люди были в определенной степени склонны к злоупотреблению веществом и чтобы это представляло угрозу обществу. Но алкоголь, как посчитали эксперты, не настолько четко соответствует критериям, чтобы включать его в список наркотиков и тем самым накладывать довольно существенные ограничения на его распространение.

Тем не менее алкоголь может вызывать зависимость, и других проблем из-за него немало. В докладе за 2015 год Международного комитета по контролю за наркотиками указано: «Уровень распространенности злоупотребления наркотиками гораздо ниже, чем этот показатель в отношении алкоголя и табака. Алкоголь чаще приводит к насилию, а табак наносит больший вред здоровью, чем все контролируемые наркотические средства, вместе взятые, в основном за счет большей доступности и большого риска подвергнуться воздействию этих двух веществ, а также распространенности их употребления и злоупотребления ими. Алкоголь и табак являются причиной смерти в десятки раз большего числа людей, чем контролируемые вещества».

Можно ли мешать алкоголь с наркотиками?

Коротко. Нет! Это определенно плохая идея.

Сочетание кокаина и алкоголя чаще приводит к смерти, чем кокаин сам по себе. Спиртные напитки и MDMA тоже опасное сочетание, как минимум потому, что и то, и то приводит к обезвоживанию и аритмии. Спиды (метамфетамин) в сочетании с алкоголем — нерекомендованная комбинация: люди чувствуют себя менее сонными и могут употребить более опасные дозы алкоголя или, например, сесть за руль.

Алкоголь может усилить эффект псилоцибиновых грибов (в том числе тошноту, рвоту и мышечную слабость), и он увеличивает риск обращения в скорую. Марихуану не рекомендуется употреблять с алкоголем, потому что вместе они сильно угнетают центральную нервную систему, то есть человеку гораздо сложнее думать и концентрироваться. О том, как вместе работают алкоголь и ЛСД, известно мало.

Что будет, если курить, когда пьешь?

Коротко. Ничего хорошего.

Люди, которые и пьют, и курят, имеют гораздо более высокие риски развития рака полости рта, глотки, гортани и пищевода, чем люди, которые только курят или только пьют.

Также человеку, который привык курить и употреблять алкоголь одновременно, сложнее будет бросить курить, и он скорее будет срываться, когда выпьет.

Чем плохо сочетание крепкого алкоголя и энергетиков?

Коротко. С энергетиками выше риск выпить больше и попасть в неприятную ситуацию.

Если человек употребляет и алкоголь, и энергетики, он чувствует себя бодрым дольше, чем мог бы. А значит, пьет еще больше, что может привести к отравлению алкоголем или опасным поступкам: вместо того, чтобы заснуть, он ввязывается в приключения и вредит себе.

Можно ли смешивать алкоголь с лекарствами?

Коротко. Не со всеми.

Этиловый спирт может усилить действие препарата, сделать его неэффективным или токсичным, и проблема в том, что мы далеко не всегда знаем, чего ждать.

Но есть препараты, которые точно категорически нельзя принимать вместе с алкоголем. Среди них некоторые (не все) антибактериальные средства. В частности, метронидазол, тинидазол и, возможно, кетоконазол могут приводить к довольно неприятному состоянию, когда болит живот, голова, тошнит, рвет, бросает в жар, быстро бьется сердце и трудно дышать.

Это называется дисульфирамоподобная реакция: именно так ведет себя организм, если человек принимает дисульфирам (более известный под коммерческим названием «Антабус»), а затем пьет что-то со спиртом. Причем в случаях, когда может возникнуть дисульфирамоподобная реакция, нельзя пить ничего алкогольного еще 72 часа после последней таблетки или последнего укола.

Некоторые другие антибактериальные препараты тоже нельзя употреблять с алкоголем. Чтобы выяснить, какие лекарства теоретически можно смешивать со спиртным:

посмотрите инструкцию (официальные и самые свежие находятся в Государственном реестре лекарственных средств);

спросите у врача;

проверьте с помощью специального сервиса (например, на Drugs.com или в приложении Epocrates).

Правда ли, что после прививки от бешенства нельзя употреблять алкоголь полгода?

Коротко. Нет.

Но такой запрет существует в инструкции к российской прививке «Кокав» (в инструкции к зарубежной вакцине от бешенства «Рабипур» его нет).

«Это миф, который специально был придуман советскими инфекционистами, чтобы пролетариат не уходил в запой и соблюдал рекомендованный курс из сорока прививок, — пишет кардиолог Университетской клинической больницы № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Антон Родионов. — Человек должен быть трезв, чтобы ходить на эти прививки, а без них он может и умереть. А если пролетарий уходит в запой, соответственно, он пропускает курс прививок».

Про детей

Нужно ли совсем исключать алкоголь перед планируемой беременностью?

Коротко. Лучше не пить. Но если чуть-чуть пили — ничего страшного.

Женщинам нежелательно пить, если планируется беременность. Такие рекомендации дают, например, австралийские, британские и американские врачи. Ограничения связаны с тем, что до того, как тест на беременность покажет две полоски, женщина уже может быть беременна несколько недель. А алкоголь, тем более на раннем сроке, совсем нежелателен для эмбриона. Однако Американская коллегия акушеров-гинекологов признает, что небольшая доза алкоголя до того, как женщина узнает о беременности, вряд ли навредит ребенку.

У мужчин тоже есть ограничения, правда менее строгие. Им нужно употреблять меньше 25 миллилитров этилового спирта в день. Такая доза не должна влиять на способность зачать.

К сожалению, врачи знают очень мало о том, как зачатие в состоянии алкогольного опьянения само по себе может влиять на беременность и здоровье будущего ребенка.

Можно ли пить безалкогольное пиво или вино при беременности?

Коротко. Мы не знаем.

Эти напитки на самом деле часто содержат алкоголь, пусть и в гораздо меньшем объеме (обычно меньше 0,5%). На сегодняшний день врачебные организации не рекомендуют употреблять алкоголь во время беременности даже в минимальных дозах. Это связано скорее не с тем, что мы точно знаем о серьезном вреде малых или умеренных доз, — просто в этом вопросе много неопределенности, и сказать точно, сколько пить — безопасно, врачи не могут. Какой эффект вызывают безалкогольное пиво или вино, вообще не изучалось.

Можно ли пить кормящей матери?

Коротко. Да, но немного.

Можно, но, конечно, с ограничениями. На это есть три причины:

Этиловый спирт содержится в молоке примерно в той же концентрации, что и в крови. Это значит, что, когда женщина говорит нечетко и не может пройти по прямой, ее ребенок получит молоко с содержанием этилового спирта 0,1%. Минимальный эффект от алкоголя у человека проявляется при содержании в крови 0,01–0,05%, что, скорее всего, будет соответствовать одному бокалу вина. Выше всего концентрация через полчаса-час после употребления алкоголя.

Из-за большого количества алкоголя может вырабатываться меньше молока. Если с этим и так проблемы, то лучше не усугублять ситуацию.

Женщина в состоянии алкогольного опьянения может быть более неуклюжей и уронить ребенка или заснуть во время кормления и придавить его.

Отсюда рекомендации. В Великобритании разрешают употреблять 10–20 миллилитров спирта 1–2 раза в неделю и кормить через 2–3 часа на каждую порцию. В американских рекомендациях сказано, что 18 миллилитров спирта в день не повредят, тем более если подождать пару часов. Сцеживать и выливать «испорченное» молоко не надо.

Ребенок выпил случайно стопку водки, нужно ли промывание желудка? Или уголь?

Коротко. Нет, нужно действовать иначе. Надо понять, сколько выпил ребенок, и, возможно, обратиться за медицинской помощью.

Нет. Активированный уголь неэффективен в этом случае, и его не рекомендуется давать детям. Вызывать рвоту, промывать желудок тоже не нужно, потому что алкоголь быстро всасывается и эффект от таких действий минимален. К тому же есть небольшая вероятность, что ребенок вдохнет рвотные массы.

Если ребенок выпил что-то алкогольное, лучше позвонить в отделение токсикологии и посоветоваться. Или воспользоваться калькулятором. Для младенцев и детей до шести лет токсичны 0,4 миллилитра спирта на килограмм веса, доза в 10 раз больше смертельно опасна.

Правда, обычно, по словам педиатра клиник «Рассвет» и «Медис» Сергея Бутрия, маленькие дети из-за неприятного вкуса много алкоголя не употребляют. Однако если после того, как маленький ребенок случайно выпил любое количество спиртного, у него появились какие-либо симптомы, его обязательно надо скорее показать врачу.

Для детей шести лет и старше 6 миллилитров чистого спирта на килограмм веса — смертельно опасная доза. Небольшое опьянение может пройти само через несколько часов, но все же лучше обратиться к врачу.

Если вы вызвали скорую, а ребенок без сознания или близок к этому, положите его на бок: если начнется рвота, она не должна попасть в дыхательные пути.

Про разные неприятные последствия

Как понять, что человек отравился алкоголем и «проспаться» не сможет

Коротко. Дайте ему понюхать нашатыря. Если не очнется, вызывайте скорую.

Токсиколог, руководитель отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Михаил Поцхверия рекомендует в таком случае накапать на ватку немного нашатырного спирта и дать понюхать (капать в рот или нос, конечно же, не надо: это опасно). Если человек проснется и подаст признаки жизни, то, вероятно, ничего страшного не происходит. Но за человеком, который много выпил, лучше все-таки последить (например, положить его на бок, чтобы рвота не попала в дыхательные пути). Если же человек не реагирует на нашатырный спирт, если он хрипит, значит, нужно вызывать скорую. Еще среди признаков отравления судороги, редкие или нерегулярные вдохи и выдохи, низкая температура тела, бледность или голубоватый цвет кожи.

Верно ли, что в среднем нужно 8–12 часов на то, чтобы в случае встречи с ДПС дыхание «в трубочку» не показало промилле? 🚓

Коротко. Смотря сколько вы выпили.

Это зависит от того, сколько вы выпили. В среднем на то, чтобы справиться с 10 миллилитрами этилового спирта, уходит час. Но это приблизительная оценка: есть и другие факторы, которые влияют на скорость.

«Поэтому полагаться в принятии решения на специальные калькуляторы или таблицы для расчета концентрации алкоголя не стоит. Все они являются ориентировочными», — пишет в ответ на вопрос «Медузы» медицинский эксперт компании «Инвитро» Кирилл Белан.

В России концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе у водителя должна быть не больше 0,16 мг/л. Это «соответствует концентрации этанола в крови 0,32–0,35‰, — пишет Белан. — Концентрация этанола в слюне приблизительно равна уровню в крови». Есть несколько способов в домашних условиях проверить, можно ли вам за руль:

Тест-полоски для оценки содержания этанола в слюне.

«На точность исследования влияет много факторов: остатки алкогольного напитка во рту, наличие паров алкоголя в помещении, время менее 20 минут с момента употребления, — объясняет Белан. — Все эти тесты предназначены для самоконтроля, и их результат не является доказательным». Поэтому врач советует дождаться, пока тест-полоска несколько раз покажет отрицательный результат, прежде чем садиться за руль.

Анализаторы паров этанола. Такими устройствами пользуются сотрудники ГИБДД, и эти алкотестеры, по словам Белана, более точные, чем тест-полоски, правда, и стоят сильно больше.

Но даже если закон не нарушен, похмелье — не лучшее состояние, чтобы садиться за руль.

Что поможет быстрее протрезветь?

Коротко. Обильное питье и рвота (но это не точно).

К сожалению, не существует какого-то надежного ускоряющего метаболизм средства или антидота, которые помогли бы вывести этиловый спирт. Даже если у вас будет острое отравление алкоголем, врачи смогут только поддерживать ваш организм: вливать жидкость и подключить аппарат искусственной вентиляции легких, если необходимо.

Есть, однако, некоторые данные, которые указывают на то, что рецептурный препарат метадоксин, возможно, помогает не пьянеть или быстрее протрезветь. Правда, «на метаболиты алкоголя он не действует, так что от похмелья не поможет», — пишет Алексей Головенко. В качестве других (столь же ненадежных) средств самоспасения врач называет обильное питье (желательно, чтобы это была не чистая вода, а спортивные напитки или фруктовый сок) и самостоятельно вызванную рвоту, если алкоголь выпит только что.

Что будет, если не пить на Новый год?

Коротко. Мы не знаем.

Мир не взорвется. Но, возможно, вам будет неприятно, если в компании, в которой вы отмечаете, начнут акцентировать на этом внимание. Так бывает. Можно заранее подготовить ответ, который даст понять, что вам комфортно не пить, а все остальное — не ваши проблемы.