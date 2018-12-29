Американские военные могут оставить сирийским курдам оружие для борьбы 29.12.2018, 12:41

План будет представлен Белому дому в ближайшие дни.

Военные США, которые занимаются планированием вывода американских войск из Сирии, рекомендуют Белому дому оставить оружие сирийским курдам для борьбы с боевиками ИГИЛ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников, обсуждение этого вопроса находится на ранней стадии, руководство Пентагона никакого решение пока не приняло.

План будет представлен Белому дому в ближайшие дни, когда президент США Дональд Трамп примет окончательное решение по выводу войск.

Агентство пишет, что в случае принятия положительного решения этот шаг США может вызвать недовольство со стороны своего союзника по НАТО Турции, которая считает курдов террористами и борется с ними на севере Сирии.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря 2018 года объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что из страны начали вывод американских войск.

Американские военнослужащие в Сирии преимущественно тренируют местные неправительственные военные формирования, которые ведут борьбу с ИГИЛ.

23 декабря телеканал CNN сообщил, что в Пентагоне подписали указ о выводе американских войск из Сирии.