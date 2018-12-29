Лукашенко - Путину: Я пошутил, что мы надоели друг другу 23 29.12.2018, 13:01

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В Кремле проходит встреча двух диктаторов.

Александр Лукашенко отмечает необходимость дальнейшей работы по решению существующих проблемных вопросов в белорусско-российской повестке дня.

Об этом он заявил сегодня на переговорах в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, передает БелТА.

Диктатор поблагодарил российского лидера за приглашение в канун Нового года.

"Я пошутил, что надоели друг другу. Наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать. Это наша работа. Действительно, мы в прошлый раз договорились, что серьезно поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире. Никуда от этого не уйти и не деться, потому что многие проблемы надо решать на перспективу", - заявил белорусский правитель.

Диктатор отметил, что после встречи 25 декабря стороны работали над вопросами, касающимися создаваемой двусторонней группы и тех тем, которые необходимо рассмотреть, чтобы они не стояли препятствием на пути интеграции.

"Мы такую группу так же, как и вы, сформировали. Поступили таким же образом, как и вы, по составу и руководству группы. Думаю, что после рождественских праздников мы готовы, как и россияне, работать. Тем более вопросы все прописаны в союзном договоре, и мы перечисляли их в прошлый раз. Хорошо, что мы наконец-то подошли к решению этих вопросов", - отметил Лукашенко.