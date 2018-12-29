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Дмитрий Буйницкий: В Америке я первый месяц ходил с открытым ртом

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  • 29.12.2018, 13:05
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Дмитрий Буйницкий
Фото: tut.by

Нападающий минского "Динамо" Дмитрий Буйницкий рассказал о заокеанском этапе карьеры.

- Спустя некоторое время после окончания школы ты переехал в Мэдисон. Чем тебе запомнилась Америка?

- Я жил в семье, где помимо меня было еще двое приезжих детей: парень из Украины и канадец. Первое время испытывал гигантские трудности с языком. Конечно, мне помогали, переводили, но все равно чувствовал дискомфорт. Ко мне очень тепло относилась хозяйка дома. Все, что нужно было, делала. Разрешала приглашать друзей, приводить хоккейную команду домой и делать все, что захочу. У нас, наверное, такого нигде не встретишь. Мы до сих пор с ней на связи. Сейчас каждое лето зовет к себе, предлагает брать друзей, девушку, родных. За время, проведенное в Америке, она стала для меня как мать. 

Что касается жизни, там ко всему относятся проще. Совсем другой менталитет. Например, сейчас за окном минус пять градусов. Как бы начался день американских хоккеистов: проснулись, почистили зубы, съели пакет хлопьев, упали в машину в сланцах, шортах и байке. Приехали бы на арену и оставили машину в 50 метрах от входа. Для них ничего не стоит пройтись до арены в таком виде. Домой вернутся в том же виде. Как у нас это происходит — сам видишь и понимаешь. 

В Америке никто не парится по поводу внешнего вида, никто не смотрит на название твоего бренда. Никому нет дела, на какой машине ты ездишь. У нас, наоборот, все хотят выпендриться, понтануться. Конечно, те, кто в НХЛ, марку держат. 

Что касается тех ребят, с кем играл я, большинство из них ездили на ржавых машинах, в которых лежало сто бутылок от колы и стухший "МакДональдс". Но это никого не смущало. Для них автомобиль — средство передвижения. Через год они выбросят машину на помойку и возьмут примерно такую же. 

Там вообще все по-другому. С трудом могу подобрать нужные слова. Созванивался с родителями, и они спрашивали, как мне в Америке. Честно скажу, я первый месяц ходил с открытым ртом. Вообще не понимал, где нахожусь. Мне казалось, что даже небо другое.

- За год, проведенный в Америке, ты изменился?

- Стал проще относиться ко многим вещам, стал более вежливым. В Америке за любую мелочь тебя благодарят. У нас можно зайти в автобус, уступить человеку место, а он на тебя посмотрит так, будто ты должен был это сделать. И потом еще посмотрит на тебя очень серьезно. В Америке всегда благодарят и улыбаются. Просто потому, что так принято, — сказал Буйницкий в интервью by.tribuna.com.


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