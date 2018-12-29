Не покупайтесь на это Михаил Пожарский

29.12.2018, 13:17

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Источник: kasparov.ru

Кем можно пожертвовать, а кто "свой сукин сын", решает начальство.

Последний год отметился забавным политическим феноменом: публике бросают кости охамевших элитариев среднего звена. Футболисты Кокорин с Мамаевым кукуют в СИЗО в ожидании суда за преступление, после которого обычный Вася ходил бы под подпиской. Закатилась звезда кубанской судьи-миллионерши Хахалевой. Министра труда саратовской области уволили, после того, как та брякнула, что можно жить на 3.5 тыс. в месяц. Теперь дошло до увольнения свердловской гимнастки-чиновницы по делам молодежи Ольги "государство вам ничего не должно" Глацких.

Что это? Победа гражданского общества? Давление публики на государство? А вот в соседнем Китае вообще регулярно расстреливают чиновников за коррупцию. И едва ли кому-то приходит в голову говорить, будто это заря китайской либеральной демократии. Ведь локально - это победа одной бюрократической клики над другой, глобально - дисциплинарное мероприятие, напоминающее бюрократам, где их место. Всякая эффективная автократия регулярно проводит чистки управленческого аппарата. У нас здесь на фоне Китая скорее пародия на автократию, а потому и чистки пародийные. Вместо расстрелов, публичное перемывание костей с последующим увольнением. Но смысл тот же.

На фоне курощения глупых провинциальных чиновниц настоящая гражданская кампания против депутата Слуцкого закончилась ничем. Это не говоря уже о том, что во время съемок этой комедии не пострадал ни один из героев расследований ФБК.

Разумеется, можно сказать, что гражданское общество - это и есть система, где враждующие группировки элитариев сливают друг друга на потеху публике, чем обеспечивают взаимное сдерживание. Это так. Но есть важный нюанс: все это происходит в соответствии с универсальными, прозрачными и едиными для всех правилами. В рамках настоящей публичной политики сложно представить, что чиновник Петя слетит от компромата, а чиновнику Васе аналогичный компромат полностью сойдет с рук.

А вот в нашей автократии увольняют чиновницу за сказанную глупость, зато депутату сходят с рук домогательства. Это понятный сигнал: решает не общество, решают не правила; кем можно пожертвовать, а кто "свой сукин сын" решает начальство. Это не публичная политика, а укрепление практики произвола, на которой зиждется вертикаль власть. Не покупайтесь на это. It's a trap.

Михаил Пожарский, kasparov.ru