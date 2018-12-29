В МЧС рассказали, что за оранжевый дым вчера видели минчане на Филимонова 1 29.12.2018, 13:42

Фото: twitter.com/A_L_Lihach

Оказывается, в мусоровозе были обнаружены опасные вещества.

В пятницу днем у дома № 33 по улице Филимонова минчане заметили дым желто-оранжевого цвета, который шел из кузова грузового автомобиля.

В МЧС рассказали, что произошло.

Спасатели пояснили, что в мусоровозе были обнаружены опасные вещества, которые и вызвали химическую реакцию с выделением тепла и дыма желто-оранжевого цвета.

Химические вещества отделили от мусора и поместили в пластиковую тару для дальнейшей транспортировки к месту временного хранения. Территорию на улице, а также кузов автомобиля обработали для их нейтрализации.

Фото: mchs.gov.by

На месте провели работы по сортировке веществ, находящихся в пластиковых емкостях, и определению класса опасности химических веществ.

Заражения воздуха и почвы не зафиксировано. Пострадавших нет.