В МЧС рассказали, что за оранжевый дым вчера видели минчане на Филимонова

В МЧС рассказали, что за оранжевый дым вчера видели минчане на Филимонова1
- 29.12.2018, 13:42
Оказывается, в мусоровозе были обнаружены опасные вещества.
В пятницу днем у дома № 33 по улице Филимонова минчане заметили дым желто-оранжевого цвета, который шел из кузова грузового автомобиля.
В МЧС рассказали, что произошло.
Спасатели пояснили, что в мусоровозе были обнаружены опасные вещества, которые и вызвали химическую реакцию с выделением тепла и дыма желто-оранжевого цвета.
Химические вещества отделили от мусора и поместили в пластиковую тару для дальнейшей транспортировки к месту временного хранения. Территорию на улице, а также кузов автомобиля обработали для их нейтрализации.
На месте провели работы по сортировке веществ, находящихся в пластиковых емкостях, и определению класса опасности химических веществ.
Заражения воздуха и почвы не зафиксировано. Пострадавших нет.