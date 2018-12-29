закрыть
29 декабря 2018, суббота, 14:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В МЧС рассказали, что за оранжевый дым вчера видели минчане на Филимонова

1
  • 29.12.2018, 13:42
Фото: twitter.com/A_L_Lihach

Оказывается, в мусоровозе были обнаружены опасные вещества.

В пятницу днем у дома № 33 по улице Филимонова минчане заметили дым желто-оранжевого цвета, который шел из кузова грузового автомобиля.

В МЧС рассказали, что произошло.

Спасатели пояснили, что в мусоровозе были обнаружены опасные вещества, которые и вызвали химическую реакцию с выделением тепла и дыма желто-оранжевого цвета.

Химические вещества отделили от мусора и поместили в пластиковую тару для дальнейшей транспортировки к месту временного хранения. Территорию на улице, а также кузов автомобиля обработали для их нейтрализации.

Фото: mchs.gov.by

На месте провели работы по сортировке веществ, находящихся в пластиковых емкостях, и определению класса опасности химических веществ.

Заражения воздуха и почвы не зафиксировано. Пострадавших нет.


популярное за неделю

Мнение

Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім Павел Севярынец
«Пересидент» клянчит в Кремле
«Пересидент» клянчит в Кремле Николай Статкевич
Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников