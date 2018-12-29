В Берлине автомобиль протаранил толпу
- 29.12.2018, 13:57
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О теракте речь пока не идет.
В Берлине в субботу, 29 декабря, автомобиль на большой скорости влетел в толпу.
По информации Berliner Zeitung, авария случилась в районе Веддинг. В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы.
Сообщается, что водитель не справился с управлением, из-за этого автомобиль вылетел на тротуар. Также появилась информация о том, что водитель мог быть пьян.
Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. О состоянии пострадавших информации нет.