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В Берлине автомобиль протаранил толпу

  • 29.12.2018, 13:57
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ФОто: Berliner Zeitung

О теракте речь пока не идет.

В Берлине в субботу, 29 декабря, автомобиль на большой скорости влетел в толпу.

По информации Berliner Zeitung, авария случилась в районе Веддинг. В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы.

Сообщается, что водитель не справился с управлением, из-за этого автомобиль вылетел на тротуар. Также появилась информация о том, что водитель мог быть пьян.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. О состоянии пострадавших информации нет.


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