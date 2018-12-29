Песков: Речь не о присоединении Беларуси, а о движении навстречу друг другу 29.12.2018, 14:02

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал встречу Путина и Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких планов включения Беларуси в состав России не существует, а этапы интеграции двух стран четко описаны в союзном договоре, передает Интерфакс.

На вопрос, есть ли планы присоединения Беларуси к РФ, Песков сказал: "Здесь не нужно быть голословным, здесь нужно вспомнить 1999 год, документ, на основе которого мы - РФ и Беларусь - и стали союзным государством".

Песков напомнил, что в этом документе "есть определенные вехи - это и фискальные дела и т.д., такие шаги на пути интеграции".

"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении и т.д. Это скорее движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.