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Самую редкую в мире птицу нашли в Бразилии

  • 29.12.2018, 13:50

В последний раз ее видели 23 года назад.

Топаколо Штреземанна — птица среднего размера с длинным хвостом и характерными щетинками на лбу из семейства воробьиных. Обитает в тропических и субтропических лесах Бразилии. Она названа в честь немецкого зоолога Эрвина Штреземанна, жившего в прошлом веке. Птице присвоен статус «находится на грани исчезновения», пишет «Вокруг света».

Считается, что сейчас в мире осталось всего несколько особей этого вида птиц (до 15). Они живут в бразильском заповеднике Mata do Passarinho Reserve.

Впервые топаколо Штреземанна были замечены в 1830-м. Затем птица попадалась людям всего дважды — в 1950-хх и 1995-м.

На этот раз ученые наблюдали птицу дважды: 12 и 14 декабря. Это была самка и ученые выразили надежду на то, что топаколо Штреземанна еще можно спасти от полного исчезновения.


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