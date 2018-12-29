Самую редкую в мире птицу нашли в Бразилии 29.12.2018, 13:50

В последний раз ее видели 23 года назад.

Топаколо Штреземанна — птица среднего размера с длинным хвостом и характерными щетинками на лбу из семейства воробьиных. Обитает в тропических и субтропических лесах Бразилии. Она названа в честь немецкого зоолога Эрвина Штреземанна, жившего в прошлом веке. Птице присвоен статус «находится на грани исчезновения», пишет «Вокруг света».

A little haunting, this is the sound of perhaps the world's rarest bird, a female Stresemann's Bristlefront spotted last week in Brazil. We won't give up searching, but as of now, she is the last-known of her kind. (Recording by @biodiversitas) https://t.co/HLph5OVH2j pic.twitter.com/sgzUFDIP2H — American Bird Conservancy (@ABCbirds) December 24, 2018

Считается, что сейчас в мире осталось всего несколько особей этого вида птиц (до 15). Они живут в бразильском заповеднике Mata do Passarinho Reserve.

Впервые топаколо Штреземанна были замечены в 1830-м. Затем птица попадалась людям всего дважды — в 1950-хх и 1995-м.

На этот раз ученые наблюдали птицу дважды: 12 и 14 декабря. Это была самка и ученые выразили надежду на то, что топаколо Штреземанна еще можно спасти от полного исчезновения.