Сколько мандаринов можно есть без вреда для фигуры 3 29.12.2018, 14:10

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Фото с сайта supercook.ru

Диетолог дал совет.

Угощаясь традиционными для Нового года мандаринами, нельзя превышать суточную дозу. Она составляет 250 грамм фруктов на одного человека.

Об этом в эфире ObozTV рассказал диетолог Александр Кущ. Он пояснил, что эта норма эквивалентна примерно 4-5 мандаринам, в зависимости от их размера и сорта.

"Просто надо понимать, что все цитрусовые – это достаточно сладкие продукты, в них много фруктозы. А фруктоза – это очень коварный сахар, который увеличивает риск метаболического ожирения по висцеральному типу", – напомнил Кущ.