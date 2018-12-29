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Сколько мандаринов можно есть без вреда для фигуры

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  • 29.12.2018, 14:10
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Фото с сайта supercook.ru

Диетолог дал совет.

Угощаясь традиционными для Нового года мандаринами, нельзя превышать суточную дозу. Она составляет 250 грамм фруктов на одного человека.

Об этом в эфире ObozTV рассказал диетолог Александр Кущ. Он пояснил, что эта норма эквивалентна примерно 4-5 мандаринам, в зависимости от их размера и сорта.

"Просто надо понимать, что все цитрусовые – это достаточно сладкие продукты, в них много фруктозы. А фруктоза – это очень коварный сахар, который увеличивает риск метаболического ожирения по висцеральному типу", – напомнил Кущ.


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