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Россия запретила ввоз некоторых украинских товаров

  • 29.12.2018, 14:27
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В список вошли промышленные товары, сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе запрета на импорт ряда украинских товаров. Об этом российский премьер сообщил на своей Twitter-странице.

По его словам, это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины.

В Правительстве РФ сообщили, что основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

При этом, в сообщении отмечается, что "Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров".

Напомним, 27 декабря Кабинет министров внес изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу в Украину из России. Ранее Кабмин продлил ограничения на импорт продукции из России до 31 декабря 2019 года. В списке запрещенных - ряд продуктов питания, косметических средств, некоторая продукция химической промышленности для сельского хозяйства, железнодорожное оборудование.


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