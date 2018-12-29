Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь 1 29.12.2018, 14:46

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В новогоднюю ночь обещают небольшой мороз.

В ближайшие сутки в Беларуси ожидаются преимущественно облачная погода, умеренный ветер, повсюду осадки в виде мокрого снега (по Гродненской и Брестской областям с дождем).

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3 до 0, днем в воскресенье в Витебске, Гомеле и Могилеве около 0 градусов, в Минске +1, в Гродно +2, в Бресте до 3 градусов тепла, сообщили в Республиканском гидрометеоцентре.

Кстати, в Минске 30 декабря самая высокая температура воздуха (+6,8) была зафиксирована в 1987 году, а самая низкая — в 1978 году: минус 30,1 градуса.

По данным синоптиков, в последний день уходящего года ночью будет от -3 до +2, днем 31 декабря от -1 в Гомеле, Могилеве и Витебске до +2 в Бресте. В Минске днем будет около 0, в Гродно +1.

В новогоднюю ночь синоптики обещают небольшой мороз: от -1 в Гродно и Бресте до 4 мороза в Гомеле, Могилеве и Витебске (в Минске будет около 2 градусов мороза).

Днем 1 января в Гомеле, Могилеве и Витебске будет -1, в Минске +1, в Гродно и Бресте до 4 тепла.