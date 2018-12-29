В Дзержинске пожилых супругов убили в собственном доме 29.12.2018, 14:53

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В Дзержинске следователи устанавливают обстоятельства убийства супружеской пары.

Об этом БелТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Информация об обнаружении тел 74-летнего мужчины и его 75-летней супруги в своем доме с ножевыми ранениями поступила от сына, который пришел навестить их вечером 28 декабря. Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего местного жителя, работающего животноводом", - сказала Татьяна Белоног.

Для установления мотива и всех обстоятельств преступлений с задержанным работают следователи. По изъятым с места происшествия следам и предметам назначены экспертизы. Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по п.1 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса.

Для дальнейшего расследования уголовное дело принято к производству следователями областного аппарата УСК по Минской области.