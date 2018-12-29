Биткоин неожиданно вырос в цене 29.12.2018, 14:54

Сейчас первая криптовалюта торгуется на уровне $3 тыс. 930.

Сегодня, 29 декабря, после достижения дневного минимума в $3 тыс. 580, биткоин неожиданно поднялся в цене, сообщает Bits.Media.

Как отмечает издание, на данный момент первая криптовалюта торгуется на уровне $3 тыс. 930. Последний раз биткоин достигал отметки в $3 тыс. 550 еще 18 декабря. Похоже, уровень $3500-$3600 стал новой и довольно сильной поддержкой первой криптовалюты, ведь это уже не первый раз, когда на данной отметке быки перехватывают инициативу.

По мнению аналитиков, следующее мощное сопротивление ожидает на уровне $4400-$4500.

Эксперты Coindesk считают, что курс биткоина может достичь отметки в $5 тыс. и, если быки смогут удержать данный уровень, то на графике образуется обратная модель голова и плечи, что может привести к прорыву сопротивлений и дальнейшему росту курса первой криптовалюты.

Напомним, нью-йоркский аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что следующем году первая криптовалюта может упасть на еще более низкие уровни.