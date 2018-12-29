Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой 29.12.2018, 15:05

Дональд Трамп

Или строим стену, или закрываем границу, сказал президент США.

Президент США Дональд Трамп пообещал полностью закрыть границу с Мексикой, если Конгресс не выделит средства на строительство стены, которая могла бы остановить поток нелегальных мигрантов в страну. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мы будем вынуждены полностью закрыть границу, если обструкционисты-демократы не дадут нам денег на завершение стены и не изменят смехотворные законы о миграции, которые игом висят на нашей стране", – написал Трамп.

"Или мы строим стену, или мы закрываем границу", – добавил американский президент.

Идею построить стену на границе с Мексикой Трамп озвучивал во время своей предвыборной кампании. Он утверждал, что многие нелегальные мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками. В январе 2017 года Трамп заявил, что все расходы из американского бюджета на строительство стены на границе с Мексикой будут возмещены ею позже. В Мексике заявили, что не будут "платить за эту дурацкую стену".

По подсчетам министерства внутренней безопасности США, строительство и обслуживание стены обойдется стране в $33 млрд, сообщала в январе 2018 года газета The Washington Post со ссылкой на документ ведомства. Проект планировали завершить к 2027 году. 4 декабря 2018 года Трамп заявил, что строительство стены на границе США с Мексикой обойдется в $25 млрд и принесет большую выгоду.

11 декабря 2018 года Трамп пообещал приостановить работу американского правительства, если финансирование строительства стены не будет включено в пакет государственных расходов.

22 декабря в США прекратили работу некоторые государственные учреждения после того, как законодатели не смогли найти выход из бюджетного тупика. Трамп пообещал длительный правительственный шатдаун, если демократы не согласятся выделить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой. Президент США требует на проект $5,7 млрд. Палата представителей США одобрила финансирование, однако демократы в Сенате хотят голосовать против этой статьи во временном бюджете, который будет действовать до 8 февраля.

25 декабря Трамп заявил, что подписал контракт на строительство участка стены на границе с Мексикой.