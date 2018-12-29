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Украинцы лучше всего относятся к Германии и Беларуси

  • 29.12.2018, 15:11
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Хуже всего – к России.

Жители Украины лучше всего относятся к Германии и Беларуси, и хуже всего к России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социс".

Так, "очень позитивно" и "скорее позитивно" относятся к Германии и Беларуси по 84,1% респондентов, "скорее негативно" и "очень негативно" к Германии относятся 6,3%, а к Беларуси – 8,2%. Не смогли ответить соответственно 9,6% и 7,7%, пишет interfax.com.ua.

Также 82,1% опрошенных украинцев позитивно относятся к Грузии, немного меньше 81,8% - к Польше. Негативно относятся к этим странам 7,2% и 8,6% респондентов соответственно. Затруднились с ответом на вопрос 10,6% и 9,6% опрошенных.

К США позитивно относятся 72,7% респондентов, негативно – 17,2%, не смогли или отказались ответить 10,2% украинцев, принявших участие в опросе.

Вместе с тем, только 25,2% респондентов "очень позитивно" и "скорее позитивно" относятся к России, а "скорее негативно" и "очень негативно" Россию воспринимают 64,4% опрошенных. Еще 10,5% затруднились с ответом.

Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.


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