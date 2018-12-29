Убытки нерентабельных белорусских предприятий увеличились в 2,5 раза 29.12.2018, 15:19

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Фото: finzah.com.ua

Это более, чем миллиард долларов.

Сумма убытка нерентабельных белорусских предприятий в первые 10 месяцев года увеличилась в 2,5 раза. Это более, чем миллиард долларов. В этой яме – пищевые, цементные, сахарные и металлургический заводы, Белшина и так далее, передает «Белсат».

Станки остановили БелАЗ, «Гомсельмаш», МТЗ и МАЗ. Работников отправили на вынужденные каникулы. Например, рабочие «Белкотломаша» гуляют целый месяц – до 4-го января.

Не лучшая ситуация и на производствах, которые работают круглогодично. В первые 10 месяцев года в Беларуси на 15% возросло число убыточных промышленных предприятий – рапортовал Белстат. В аналогичный период в прошлом году убыточных было 340, а в этом году стало 391!