В Москве убили учредителя компании-подрядчика «Лукойла» 29.12.2018, 15:28

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ФОто: ria.ru

Бизнесмена зарезали в лифте.

Мужчина, которого зарезали в подъезде на юго-западе Москвы, оказался учредителем нефтесервисной компании "Мастер-нефть", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Этой ночью тело 61-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами нашли в лифтовом холле дома на улице Гарибальди. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Собеседник агентства рассказал, что погибший — Шалва Шаляхов, 1957 года рождения, представитель совета директоров компании "Мастер-Нефть". Неизвестный в медицинской маске и темном пуховике нанес ему ножевое ранение в грудь.

По данным из открытых источников, Шаляхов был учредителем компании.

"Мастер-Нефть" — нефтесервисная компания. Основные направления работы — ремонт скважин, повышение нефтеотдачи пластов, бурение боковых стволов скважин. По информации на официальном сайте, компания выступает основным подрядчиком при проведении работ по ремонту скважин на объектах ООО "ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь" и ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".