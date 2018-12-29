Новый лидер РЭП в Могилеве: Белорусам нужно быть активнее 29.12.2018, 15:59

Наталья Варивончик

Фото: praca-by.info

Нам всем нужно перестать надеяться на авось.

Новый лидер Могилевской первички рассказала praca-by.info, как она оказалась в профсоюзе РЭП и стала защищать трудовые права:

Наталья Варивончик в профсоюзе РЭП не так давно – с ноября 2018 года, и уже в декабре она возглавила Могилевскую городскую организацию.

– В профсоюзе РЭП я не так давно – с ноября 2018 года. Пришла я туда, когда у меня на бывшей работе случилась неприятная ситуация – меня уволили, я не согласилась с этим. Я тогда состояла в профсоюзе на предприятии, которому мы отчисляли один процент от зарплаты. И когда началась эта ситуация с моим увольнением, то мой профсоюз, скажем так, помог – но не совсем качественно. Были суды, от моего имени составили иск, но не так, как надо – как я сейчас уже поняла. И в результате того, что мои жалобы отклонялись судами, я поняла, что сама я не справлюсь; я не подготовлю документы так, как нужно. В интернете я нашла информацию о том, что у нас в Могилеве есть такой профсоюз РЭП; обратилась к Алексею Евгенову. Он объяснил: чтобы мне оказать юридическую помощь, нужно вступить в профсоюз. Так я оказалась в РЭП. И на последней конференции 22 декабря меня избрали председателем.

План работы первички профсоюза РЭП Наталья Варивончик менять не собирается:

– Профсоюз РЭП будет заниматься все тем же: защищать трудовые права людей, помогать. Я не юрист, у меня экономическое образование, но Трудовой кодекс уже изучаю.

Наталья считает, что люди в Беларуси должны занимать более активную позицию по отношению к своей жизни:

– У нас, видимо, такой менталитет: пока петух не клюнет, все будут платить один процент от зарплаты, получать новогодние подарки в конце года и радоваться этому. Я, конечно, за то, чтобы люди активнее участвовали в своей жизни и не надеялись на авось. Но как показывает практика, только когда случается что-то серьезное, люди начинают защищать свои права и вообще вспоминают, что права у них есть.