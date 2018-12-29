Две самые богатые семьи Саудовской Аравии купили 62 паспорта ЕС 29.12.2018, 16:20

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Семьи Аль-Мухайдиб и Аль-Агиль купили паспорта на Мальте.

Шестьдесят два члена двух самых богатых семей Саудовской Аравии стали "мальтийцами и гражданами ЕС" в прошлом году, заплатив миллионы евро на покупку паспортов на Мальте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Согласно списку новых граждан Мальты 2017 года, опубликованному в правительством несколько дней назад, члены семей аль-Мухайдиб и Аль-Агиль стали полноправными мальтийскими гражданами в прошлом году, хотя большинство из них являются несовершеннолетними и, возможно, никогда не были на Мальте.

Аль-Мухайдиб и Аль-Агиль не только два самых богатых деловых клана в Саудовском королевстве, они также упоминаются Forbes как одни из самых богатых семей на планете.

Сулейман Аль-Мухайдиб, чье состояние оценивается в более, чем 3 миллиарда евро, приобрел мальтийский паспорт в прошлом году вместе с 34 другими членами семьи, включая братьев и их семьи.

Мальта запустила схему "золотых паспортов" в 2014 году для привлечения капитала в страну.

Большая часть покупателей паспортов Мальты родом из Саудовской Аравии, а также других стран Персидского залива и дальневосточных стран. Также немало обладателей мальтийских паспортов являются гражданами стран бывшего СССР.

Для получения паспорта необходимо сделать инвестицию в размере 650 000 евро на каждый документ и еще 25 000 евро на каждого несовершеннолетнего члена семьи.

Владелец паспорта фактически получает гражданство ЕС и возможность свободного передвижения внутри блока.