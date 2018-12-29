Салаты на Новый год: топ-5 праздничных рецептов
- 29.12.2018, 16:27
Как сделать праздничный стол по-настоящему оригинальным и вкусным.
Новый год 2019 наступит совсем скоро, и пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи. Если вы предпочитаете готовить к празднику традиционные блюда, возьмите на заметку наши рецепты салатов, пишет segonya.ua.
Оливье с курицей
Ингредиенты:
2 куриных бедрышка
3 картофелины
2 моркови
3 яйца
75 свежезамороженного зеленого горошка
домашний майонез – по вкусу
соль – по вкусу
молотый перец – по вкусу
лавровый лист – 1 шт.
Рецепт приготовления:
Куриные бедрышки отварить в подсоленной воде с лавровым листом. Остудить и нарезать небольшими кусочками, удалив кожу и кости.
Картофель, морковь и яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
Зеленый горошек разморозить.
Смешать в салатнице курицу, морковь, картофель, горошек и яйца.
Заправить домашним майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
Сельдь под шубой
Ингредиенты:
300 г филе сельди
300 г картофеля
300 г свеклы
200 г моркови
150 г лука
200 г майонеза
соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности. Овощи остудить и почистить. Лук почистить и измельчить.
Филе сельди нарезать маленькими кусочками. Если селедка целая – удалить кости.
Картофель, морковь, свеклу натереть на мелкой терке.
На дно блюда выложить картофель, разровнять, смазать майонезом. Затем выложить ингредиенты в такой последовательности: сельдь, майонез, лук, морковь, майонез, свекла.
Каждый слой нужно смазать майонезом. Украсить готовый салат зеленью или узорами из майонеза.
Салат "Гнездо"
Ингредиенты:
1 вареная куриная грудка
4 вареных яйца
500 г свежих шампиньонов
300 г картофеля
3 зубчика чеснока
200 мл растительного масла
250 г майонеза
соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
Яйца почистить и отделить белки от желтков. Белки натереть на средней терке. Желтки растереть с 50 г майонеза и измельченным чесноком.
Мясо курицы разделать на волокна. Грибы нарезать соломкой и обжарить на сковороде с 2 ст.л. растительного масла. Приправить по вкусу.
Картофель помыть, очистить, нашинковать на терке для корейской моркови. Обжарить небольшими порциями на растительном масле, посолить. Собрать салат.
В центр большого блюда сформовать в виде яйца желтки с майонезом и чесноком, вокруг выложить натертый белок, вокруг белка – курицу.
Следующий круг – грибы, последний – жареный картофель.
Салат "Тиффани"
Ингредиенты:
2 половинки куриного филе
4 яйца, сваренных вкрутую
150 г. твердого сыра "Гауда"
30 г миндаля или грецких орехов
гроздь крупного винограда (желательно без косточек)
пучок зеленого салата
майонез – по вкусу
порошок карри – по вкусу (не обязательно)
соль – по вкусу
растительное масло
Рецепт приготовления:
Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, посыпать карри по вкусу и обжарить до готовности, в небольшом количестве растительного масла. Остудить.
Орехи поджарить на сухой сковороде и мелко порубить ножом.
Листья салата вымыть и просушить.
Виноград вымыть, просушить и разрезать каждую виноградину пополам. Если виноград у вас с косточкой, то аккуратно вынуть их ножом.
Сыр и яйца натереть на средней терке.
Листья салата немного порвать руками и выложить на дно салатника.
Сверху выложить обжаренное куриное филе и полить тонкой сеточкой майонеза.
Далее посыпать рубленными орехами, а сверху выложить тертый сыр и полить тонкой сеточкой майонеза.
Затем выложить тертые яйца и снова полить тонкой сеточкой майонеза.
Сверху украсить салат половинками виноградинок, уложенными плотно друг к другу.
Салат "Мимоза" с лососем
Ингредиенты:
1 банка консервированного лосося в масле
4 вареных яйца
1 репчатый лук
3 очищенных вареных моркови
3 отварных картофелины без кожуры
соль - по вкусу
майонез – 1 упаковка
зелень – для украшения
Рецепт приготовления:
Рыбу размять вилкой. Натереть на терке отварную морковь, картофель, яичные белки и желтки. Лук очистить и мелко нарезать.
Выложить картофель и лук на дно салатника, смазать майонезом. Затем высыпать яичные белки и снова смазать майонезом.
Сверху выложить лосося и морковь, опять нанести майонез.
Посыпать салат тертым желтком, украсить зеленью и подавать на стол.