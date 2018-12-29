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Салаты на Новый год: топ-5 праздничных рецептов

  • 29.12.2018, 16:27

Как сделать праздничный стол по-настоящему оригинальным и вкусным.

Новый год 2019 наступит совсем скоро, и пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи. Если вы предпочитаете готовить к празднику традиционные блюда, возьмите на заметку наши рецепты салатов, пишет segonya.ua.

Оливье с курицей

Ингредиенты:

2 куриных бедрышка

3 картофелины

2 моркови

3 яйца

75 свежезамороженного зеленого горошка

домашний майонез – по вкусу

соль – по вкусу

молотый перец – по вкусу

лавровый лист – 1 шт.

Рецепт приготовления:

Куриные бедрышки отварить в подсоленной воде с лавровым листом. Остудить и нарезать небольшими кусочками, удалив кожу и кости.

Картофель, морковь и яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.

Зеленый горошек разморозить.

Смешать в салатнице курицу, морковь, картофель, горошек и яйца.

Заправить домашним майонезом, посолить и поперчить по вкусу.

Сельдь под шубой

Ингредиенты:

300 г филе сельди

300 г картофеля

300 г свеклы

200 г моркови

150 г лука

200 г майонеза

соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности. Овощи остудить и почистить. Лук почистить и измельчить.

Филе сельди нарезать маленькими кусочками. Если селедка целая – удалить кости.

Картофель, морковь, свеклу натереть на мелкой терке.

На дно блюда выложить картофель, разровнять, смазать майонезом. Затем выложить ингредиенты в такой последовательности: сельдь, майонез, лук, морковь, майонез, свекла.

Каждый слой нужно смазать майонезом. Украсить готовый салат зеленью или узорами из майонеза.

Салат "Гнездо"

Ингредиенты:

1 вареная куриная грудка

4 вареных яйца

500 г свежих шампиньонов

300 г картофеля

3 зубчика чеснока

200 мл растительного масла

250 г майонеза

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

Яйца почистить и отделить белки от желтков. Белки натереть на средней терке. Желтки растереть с 50 г майонеза и измельченным чесноком.

Мясо курицы разделать на волокна. Грибы нарезать соломкой и обжарить на сковороде с 2 ст.л. растительного масла. Приправить по вкусу.

Картофель помыть, очистить, нашинковать на терке для корейской моркови. Обжарить небольшими порциями на растительном масле, посолить. Собрать салат.

В центр большого блюда сформовать в виде яйца желтки с майонезом и чесноком, вокруг выложить натертый белок, вокруг белка – курицу.

Следующий круг – грибы, последний – жареный картофель.

Салат "Тиффани"

Ингредиенты:

2 половинки куриного филе

4 яйца, сваренных вкрутую

150 г. твердого сыра "Гауда"

30 г миндаля или грецких орехов

гроздь крупного винограда (желательно без косточек)

пучок зеленого салата

майонез – по вкусу

порошок карри – по вкусу (не обязательно)

соль – по вкусу

растительное масло

Рецепт приготовления:

Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, посыпать карри по вкусу и обжарить до готовности, в небольшом количестве растительного масла. Остудить.

Орехи поджарить на сухой сковороде и мелко порубить ножом.

Листья салата вымыть и просушить.

Виноград вымыть, просушить и разрезать каждую виноградину пополам. Если виноград у вас с косточкой, то аккуратно вынуть их ножом.

Сыр и яйца натереть на средней терке.

Листья салата немного порвать руками и выложить на дно салатника.

Сверху выложить обжаренное куриное филе и полить тонкой сеточкой майонеза.

Далее посыпать рубленными орехами, а сверху выложить тертый сыр и полить тонкой сеточкой майонеза.

Затем выложить тертые яйца и снова полить тонкой сеточкой майонеза.

Сверху украсить салат половинками виноградинок, уложенными плотно друг к другу.

Салат "Мимоза" с лососем

Ингредиенты:

1 банка консервированного лосося в масле

4 вареных яйца

1 репчатый лук

3 очищенных вареных моркови

3 отварных картофелины без кожуры

соль - по вкусу

майонез – 1 упаковка

зелень – для украшения

Рецепт приготовления:

Рыбу размять вилкой. Натереть на терке отварную морковь, картофель, яичные белки и желтки. Лук очистить и мелко нарезать.

Выложить картофель и лук на дно салатника, смазать майонезом. Затем высыпать яичные белки и снова смазать майонезом.

Сверху выложить лосося и морковь, опять нанести майонез.

Посыпать салат тертым желтком, украсить зеленью и подавать на стол.


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