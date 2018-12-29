Reuters: США могут оставить оружие курдам после выхода из Сирии 2 29.12.2018, 16:45

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Как на это отреагирует Турция?

Командиры США, планирующие вывод американских войск из Сирии, рекомендуют оставить курдским подразделениям, боровшимся с "Исламским государством", полученное от США оружие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Трое должностных лиц сказали, что рекомендации являются частью обсуждения проекта плана военными США. Пока непонятно, что Пентагон в конце концов порекомендует Белому дому.

В Пентагоне обсуждения все еще находятся на ранней стадии и решение еще не принято. Этот план будет представлен Белому дому в ближайшие дни, а президент США Дональд Трамп примет окончательное решение.

Пентагон заявил, что было бы "неуместно" и преждевременно комментировать, что будет с оружием.

"Планирование продолжается и сосредоточено на осуществлении контролируемого вывода сил, принимая все возможные меры для обеспечения безопасности наших войск", - сказал представитель Пентагона Шон Робертсон.

Такой шаг, вероятно, разгневает Турцию, которая рассматривает курдские подразделения как террористическую организацию и даже обещала начать военную операцию против них.