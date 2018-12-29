Народу подложили свинью 5 29.12.2018, 16:51

7,337

Правительство омрачило белорусам любимый праздник.

Главной досадой если не всего года, то последних его недель, стало постановление Совмина N906, утвердившее перенос рабочих дней в 2019г. Из него белорусы с прискорбием узнали, что 2 января в наступающем году будет рабочим днем, пишет «БелГазета».

В нынешнем году вторник 2 января был выходным - за него мы отрабатывали в субботу 20 января. В 2017г. 2 января пришлось на понедельник, и мы также отрабатывали его 20-го. В 2008г. и 2013г. второй день года пришелся на среду, и его тоже сдвигали на ближайшую или следующую субботу. Что изменилось в этот раз - остается только гадать.

Всю прошлую неделю журналисты пытались выяснить, не является ли такое решение поспешным и не будет ли оно пересмотрено, однако в пресс-службе Совмина ответили, что решение окончательное. Последний раз 2 января белорусы работали в 2012г., но тогда после многочисленных жалоб трудящихся президент лично рекомендовал руководителям трудовых коллективов объявить этот день выходным по их усмотрению. Может, и сейчас вмешается - по привычной схеме «царь хороший - бояре плохие»?

Любопытно, что так называемый День октябрьской революции, который большинство белорусов вообще не считают за праздник, оказался у правительства в большей чести - здесь они отжалели народу аж 4 выходных дня, с 7 по 10 ноября.