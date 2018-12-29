«Вчерашние аутсайдеры могут стать завтрашними лидерами» 29.12.2018, 17:01

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Удастся ли Украине использовать свой шанс и как это сделать?

На пороге 2019‑го мир пугает. Повсюду царит неопределенность. Нависает угроза финансового кризиса. Рынки напряжены. В США идет борьба за власть. Китай лихорадит. Германия меняется. Великобритания покидает ЕС. Россия сбрасывает маску. Прогнозы — осторожные. Вдобавок правит бал популизм. Какой будет Украина?

17 декабря в Киеве в Мистецьком Арсенале состоялась финальная в этом году лекция Нового Времени — Мир в 2019, в рамках которой общественный деятель и музыкант Святослав Вакарчук, посол Канады в Украине Роман Ващук, экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус и президент Украинского католического университета Борис Гудзяк обсудили перспективы развития страны.

“Не стоит ждать простых линейных решений, черно-белого сценария, — отметил Святослав Вакарчук. — Это будет еще одна часть большого пути, который не закончится в 2019‑м. Нам еще долго идти. Поэтому, с одной стороны, хотелось бы приободрить, сказав, что это решающий год и от позиции каждого из нас многое зависит. С другой — предостеречь от чрезмерных надежд в отношении очередных выборов и очередных людей”.

Отвечая на вопрос модератора встречи, главного редактора проекта НВ Виталия Сыча о том, каких сценариев стоит опасаться больше всего, Вакарчук заметил, что перед Украиной, как и всем миром, стоят две угрозы — тоталитаризм и популизм. Первая дышит холодом с северо-востока, вторая поджаривает изнутри. “Сложная ситуация, но мы справимся. Для этого нужно делать все, чтобы старая политическая система прекратила свое существование”, — подчеркнул спикер.

Айварас Абромавичус остановился на экономическом аспекте развития страны, отметив, что текущий год для бизнеса прошел неплохо. Однако непростая ситуация на глобальном финансовом рынке и торговые войны заставляют настороженно смотреть в будущее. Бывший министр перечислил пять вещей, которые, по его мнению, могли бы положительно повлиять на украинскую экономику. Во-первых, необходимо пресечь строительство российского газопровода Северный поток — 2. Во-вторых, назначить честного руководителя Государственной фискальной службы. В-третьих, провести земельную реформу. В-четвертых, отстоять налог на выведенный капитал. И, наконец, в‑пятых, начать борьбу с теневым рынком отдельно взятых областей экономики.

Роман Ващук заверил, что со временем мы будем вспоминать этот период как золотой с точки зрения становления многих институтов — и социальных, и государственных, и церковных. Подводя итог, он отметил, что во многих сферах и списках Украина могла бы поставить галочку: приняты важные законы, приняты системные меры. “Но остается ощущение, что в наиболее значимых сферах трансформаций не произошло, — акцентирует внимание канадский посол. — И, конечно, по‑прежнему существуют большие пробелы в вопросе справедливости. Механизмы почти созданы, но все еще не заработали”.

Борис Гудзяк рассказал, что, несмотря на проблемы в новейшей истории, у страны сохраняются колоссальные возможности для инноваций и изменений. “Кто бы мог подумать, что идеологический секретарь Компартии станет первым президентом независимой Украины? Кто бы мог подумать, что патриарх Филарет, ведущий кандидат на московского патриарха весной 1990 года, станет тем, кто конструирует церковь, которая получит признание и автокефалию?” — напомнил епископ.

Он резюмировал: “Знаете, что точно изменится завтра? То, что измените именно вы”.

Ключевые цитаты встречи

Святослав Вакарчук , музыкант, общественный деятель

"Мы — часть сложного и большого организма под названием земной шар. Здесь почти 200 стран, и у каждой свои интересы, каждая с тревогой смотрит в будущее. И свое уравнение мы сможем решить только в контексте уравнений всех стран"

"Прошлые связи, устоявшиеся порядки постепенно рушатся или уходят в прошлое. Долгосрочные прогнозы становятся бессмысленными. Перед нами важный вызов — научиться быстро реагировать на перемены"

"Или мы понимаем, где наша дорога по которой нужно двигаться вперед, и вызовы, отвлекающие на этом пути, не остановят нас, или мы станем маленькой пешкой в большой игре тех, кто знает, куда и зачем идет

"Мы часто говорим о том, чтобы сделать государство сильным. Это красивые слова, но государство не эфемерная конструкция — оно состоит из людей. Поэтому давайте сделаем украинцев сильными, а не государство"

"Со старыми политиками больших прорывов ждать не стоит. И дело не в конкретных именах и лицах, а в той морали и политической культуре, которые царят в стране. Эта политическая культура, как знаменитый Карфаген, должна быть разрушена. Если оставим старые порядки, утопично ожидать, что появятся новые люди и мы вдруг заживем по‑новому"

"Украина переживает интересный период. Changing time, we are facing changing time. И нам нужно использовать этот момент, момент смены эпох, когда вчерашние аутсайдеры могут стать завтрашними лидерами. У нас есть этот шанс. Главное, чтобы мы не боялись пробовать и рисковать"

Айварас Абромавичус , экс-министр экономического развития и торговли Украины, управляющий шведской компанией East Capital

"Бизнес — та движущая сила, которая вытягивает Украину из крайне трудного положения. Предприниматели — та сила, которая восстанавливает испорченный бренд Украины"

"Непростая мировая ситуация на финансовых рынках и начинающиеся торговые войны заставляют настороженно смотреть в будущее. Украину ждет непростой год, учитывая двойные выборы"

"Мы все еще в клубе шести стран, среди которых вообще не стоит находиться ни по какому поводу. Мы там, где нельзя покупать и продавать землю. В Украине это способствует тому, что мы недополучаем колоссальные инвестиции"

"Старых политиков переучить невозможно. Люди меняются, но крайне редко. Мне вспоминается лишь один полностью изменивший свои взгляды политик. Это Шимон Перес, который в начале карьеры был сторонником сильной армии, а к концу стал голубем мира. Но в целом политики не способны меняться, особенно в нашей стране"

"Есть еще одна вещь, которая сильно выделяет нас на фоне стран Европейского союза. Нет ни одного европейского государства, где был бы черный рынок сигарет, черный рынок автомобилей, казино, заправок, где все покупают и продают за кеш. Поэтому в 2019‑м стоит начать реальную борьбу с теневым рынком нашей экономики"

Роман Ващук, посол Канады в Украине

"2019‑й в силу брэксита и других факторов почти неминуемо дестабилизирует систему ЕС, что станет еще одним вызовом и для международной системы. Поэтому так важно искать общие платформы для диалога и сохранения тех правил, которые сделают мир стабильнее и безопаснее в будущем"

"Со временем мы будем смотреть на этот период как на золотой с точки зрения становления многих институтов — и социальных, и государственных, и церковных"

"Я представляю страну средних размеров, которая заинтересована в том, чтобы в мире, где установлен правопорядок, право сильных или право силы не доминировало. И Украина в своем противостоянии с Россией и системно в мировом контексте тоже в этом заинтересована. Как и Франция, и Германия, и та же Польша"

"Поэтому важно, чтобы страны сознательно обороняли эту систему. Устанавливали более сильные связи, систему сдержек и противовесов. Не паниковали, искали союзников, трезво оценивали ситуацию и отстаивали тот правопорядок, который нам жизненно необходим"

"Главное, чтобы партнеры Украины и правительство страны работали над одной и той же Украиной. Разных Украин нет"

"В большинстве случаев Украина может поставить галочку. Да, приняты законы, постановления. Но остается ощущение, что в наиболее значимых системных сферах изменений не произошло. И, конечно, в вопросе справедливости еще есть пробелы. Тут механизмы почти все созданы, но они еще не заработали"

Борис Гудзяк, президент Украинского католического университета

"Мы хотим знать, что будет завтра, но то основное, чего мы ждем, не происходит со дня на день. И если мы сможем это понять, откроется совершенно другая перспектива"

"Страна движется с определенным экономическим оптимизмом. Становится субъектом. Мы начинаем выходить из патернализма. Событие, затронувшее православные церкви, — знаковое. Это еще не конец, а только начало очень непростых процессов. Но оно знаковое"

"Знаете, что изменится завтра? То, что изменит каждый из нас. Освободившись от тотального и тотализирующего контекста"

"Подумайте перед Новым годом о том, чего вы боитесь. В своей жизни, в своих мыслях, в своих эмоциях. Назовите это и проанализируйте. Да, нам нужны хорошие политики, развивающаяся экономика и мирный социум, но даже при наличии всего этого человек все равно может оставаться несчастным и тревожным"

"Очень важно в новом году и для вас, и для меня стать субъектами как нация, как церковь, как личность. Важно видеть время. Это колоссальный дар — иметь целый год. Мой год не под контролем политиков или интернета, не год страха перед искусственным интеллектом. Есть вопросы, которые мы с вами решим начиная с себя"

"Проверьте, не поддаетесь ли вы манипуляциям. Контролируете ли вы время в Сети. Посчитайте, сколько своего времени контролируете лично вы. Станьте хозяином своей жизни. Если ежедневно, ежемесячно, ежегодно все больше украинцев будут становиться хозяевами своих мыслей, своей души, своего времени, тем больше нас ждет перемен"