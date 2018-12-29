За что критиковали задержанного зама гендиректора «Беларуськалия» 5 29.12.2018, 17:14

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Иван Жданович

Фото: shahter.by

Пять фактов об Иване Ждановиче.

МВД сообщило о задержании заместителя гендиректора «Беларуськалия» по строительству при получении взятки в $ 10 тысяч.

Согласно сайту «Беларуськалия» заместителем гендиректора по капитальному строительству является Иван Жданович. Он также похож на человека, фигурирующем на видео МВД.

UDF.BY собрал интересные факты об этом человеке.

Фото: str3.by

«Советская Белоруссия» называла его «энергичным специалистом, с которым приятно иметь дело»

До «Беларуськалия» Иван Жданович много лет работал в «Солигорскпромстрое», после переименованного в «Стройтрест №3» – лучшем строительным предприятием города. В середине 2000-х «Советская Белоруссия» писала о руководителе:

«Руководитель СУ-105 Иван Жданович, молодой, энергичный специалист своего дела, с которым приятно иметь дело».

Фото: onliner.by

Диплом от Министерства архитектуры и строительства

Десять лет назад руководимое Ждановичем СУ № 105 «Солигорскпромстроя» было объявлено победителем в республиканском конкурсе на лучшее достижение в строительной отрасли страны в категории «Генподрядные организации».

Диплом от Министерства архитектуры и строительства, в котором указывалось его имя, Иван Жданович держал в своем кабинете. Руководитель утверждал, что его СУ возводит многие объекты на уровне европейских стандартов.

Критиковали за известный белорусский агрогородок

В 2007 году Александр Лукашенко посетил агрогородок «Тимковичи» (Копыльский район). Строители «Солигорскпромстроя» (СУ №105) возвели там менее чем за год порядка 50 коттеджей. Руководитель страны положительно оценил подходы, использованные при создании агрогородка, и призвал шире распространять опыт отличившихся строителей.

Иван Жданович говорил:

«Лукашенко дал высокую оценку нашему труду. По результатам строительства агрогородков в 2006—2007 годах Тимковичи были признаны лучшими в Беларуси».

Фото: sb.by

Но когда пять лет спустя журналисты побывали в Тимковичах, то увидели грустную картину. Местный житель с обилием нецензурных слов рассказал:

«Походите, посмотрите сами. Штукатурка отваливается. Трещины по многим домам пошли. Я вот полностью крыльцо переделал, оно рассыпалось...»

Еще спустя пару лет писали, что в Тимковичах пришлось отселять из новых аварийных домов несколько семей.

Оправдывался за «двойку» от Лукашенко

СУ № 105 под руководством Ждановича также занималось реставрационными работами по замку Радзивиллов в Несвиже.

Когда в 2008 году Александр Лукашенко посетил объект, то подверг резкой критике министерство культуры и представителей строительных организаций:

«Вам двойка, даже оценки такой нет, чтобы оценить вашу работу. Вы уже 13 лет здесь возитесь, и у нас больше нет денег для разбазаривания».

Ивану Ждановичу пришлось оправдываться в прессе: его СУ-105 приступило к работе недавно, до этого генподрядчиком являлся Барановичский трест № 25. Руководителю также пришлось объясняться за качество работ.

В «Беларуськалии» отвечал за строительство производственных корпусов, жилых домов, социальных объектов

На должности заместителя гендиректора Иван Жданович курировал возведение многочисленных объектов разного профиля. Например, строительство самого большого в области дошкольного центра развития ребенка.

Иван Жданович (второй слева) и гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый (крайний справа) на открытии арендного дома

Фото: газета «Калійшчык»

В этом году «Беларуськалий» и китайская компания Migao начали строительство завода по выпуску нитрата калия стоимостью порядка $ 130 млн. Также в ближайшее время предприятие с учетом растущего спроса на хлоркалий собиралось взяться за строительство нового Дарасинского рудника.