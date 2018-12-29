За что критиковали задержанного зама гендиректора «Беларуськалия»5
- 29.12.2018, 17:14
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Пять фактов об Иване Ждановиче.
МВД сообщило о задержании заместителя гендиректора «Беларуськалия» по строительству при получении взятки в $ 10 тысяч.
Согласно сайту «Беларуськалия» заместителем гендиректора по капитальному строительству является Иван Жданович. Он также похож на человека, фигурирующем на видео МВД.
UDF.BY собрал интересные факты об этом человеке.
«Советская Белоруссия» называла его «энергичным специалистом, с которым приятно иметь дело»
До «Беларуськалия» Иван Жданович много лет работал в «Солигорскпромстрое», после переименованного в «Стройтрест №3» – лучшем строительным предприятием города. В середине 2000-х «Советская Белоруссия» писала о руководителе:
«Руководитель СУ-105 Иван Жданович, молодой, энергичный специалист своего дела, с которым приятно иметь дело».
Диплом от Министерства архитектуры и строительства
Десять лет назад руководимое Ждановичем СУ № 105 «Солигорскпромстроя» было объявлено победителем в республиканском конкурсе на лучшее достижение в строительной отрасли страны в категории «Генподрядные организации».
Диплом от Министерства архитектуры и строительства, в котором указывалось его имя, Иван Жданович держал в своем кабинете. Руководитель утверждал, что его СУ возводит многие объекты на уровне европейских стандартов.
Критиковали за известный белорусский агрогородок
В 2007 году Александр Лукашенко посетил агрогородок «Тимковичи» (Копыльский район). Строители «Солигорскпромстроя» (СУ №105) возвели там менее чем за год порядка 50 коттеджей. Руководитель страны положительно оценил подходы, использованные при создании агрогородка, и призвал шире распространять опыт отличившихся строителей.
Иван Жданович говорил:
«Лукашенко дал высокую оценку нашему труду. По результатам строительства агрогородков в 2006—2007 годах Тимковичи были признаны лучшими в Беларуси».
Но когда пять лет спустя журналисты побывали в Тимковичах, то увидели грустную картину. Местный житель с обилием нецензурных слов рассказал:
«Походите, посмотрите сами. Штукатурка отваливается. Трещины по многим домам пошли. Я вот полностью крыльцо переделал, оно рассыпалось...»
Еще спустя пару лет писали, что в Тимковичах пришлось отселять из новых аварийных домов несколько семей.
Оправдывался за «двойку» от Лукашенко
СУ № 105 под руководством Ждановича также занималось реставрационными работами по замку Радзивиллов в Несвиже.
Когда в 2008 году Александр Лукашенко посетил объект, то подверг резкой критике министерство культуры и представителей строительных организаций:
«Вам двойка, даже оценки такой нет, чтобы оценить вашу работу. Вы уже 13 лет здесь возитесь, и у нас больше нет денег для разбазаривания».
Ивану Ждановичу пришлось оправдываться в прессе: его СУ-105 приступило к работе недавно, до этого генподрядчиком являлся Барановичский трест № 25. Руководителю также пришлось объясняться за качество работ.
В «Беларуськалии» отвечал за строительство производственных корпусов, жилых домов, социальных объектов
На должности заместителя гендиректора Иван Жданович курировал возведение многочисленных объектов разного профиля. Например, строительство самого большого в области дошкольного центра развития ребенка.
В этом году «Беларуськалий» и китайская компания Migao начали строительство завода по выпуску нитрата калия стоимостью порядка $ 130 млн. Также в ближайшее время предприятие с учетом растущего спроса на хлоркалий собиралось взяться за строительство нового Дарасинского рудника.