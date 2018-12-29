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Подборка советов, как интересно и необычно можно отпраздновать Новый год

  • 29.12.2018, 17:31

Интересные решения для тех, кому надоело однообразие.

Новогодний праздник хочется встретить весело, чтобы впечатлений хватило на будущий год, но часто, когда приходит заветный праздник, задумка встретить Новый год оригинально и необычно так и остается задумкой. Но не стоит огорчаться: если у вас еще нет точного плана на новогоднюю ночь, тогда эта подборка для вас, пишет «Брестская газета».

Новый год в поезде

Можно взять билет, неважно куда, и отправится в путешествие. Это может быть место в плацкарте, где во время боя курантов со всех сторон будут слышны поздравления. Вы сами можете удивиться, как быстро все попутчики перезнакомятся друг с другом и примутся отмечать вместе. Также можно взять купе, только для двоих, и провести романтический вечер в дороге. Поверьте, такой Новый год будет запоминающимся!

Новый год в бане или сауне

Мы все прекрасно помним историю Жени Лукашина, главного героя фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», который с друзьями по сложившейся традиции, каждый Новый год ходил в баню. Отличная идея, отмечать праздник в сауне или бане, особенно когда на улице холод и слякоть. Порой хочется скинуть с себя груз проблем и просто расслабиться. Почему бы это не сделать в Новый год, и на следующее утро вы совершенно иначе будете воспринимать окружающий мир.

Новый год – время добрых сказок, удивительных историй и невероятных приключений. Проникнуться духом праздника можно через квесты для всей семьи. Собирайте дружную команду и отправляйтесь навстречу приключениям: окажитесь на месте Гарри Поттера, примите на себя роль охотника за привидениями или дайте отпор разбушевавшимся клоунам. Вперед на встречу приключениям!

Игровой Новый год

Провести отлично традиционный праздник можно и дома в кругу друзей и любимых. Представьте: вокруг вас пряный аромат глинтвейна, тонкий запах хвои, нетерпеливое шипение шампанского в бокалах…И игровая приставка мигает на заднем фоне, ожидая игровую ночь. А быть может вы больше предпочитаете настольные игры? Все зависит только от вас. А для зимней атмосферы можно украсить помещение искусственным снегом.

Новый год на даче или в деревне

Провести праздничную ночь за городом – это отличный шанс подышать свежим воздухом. Порой очень хочется сменить обстановку городской суеты и просто повеселиться на природе: поиграть в снежки, покататься на санках, построить замок из снега. В такие моменты вспоминается Простоквашино с его обитателями, отдых у костра, нарядная елка во дворе и душевные песни.

Фото: vashgorod.ru

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