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Половина всех иностранных студентов в Беларуси — туркмены

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  • 29.12.2018, 17:38
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Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Из Туркменистана в Беларусь приехало 7749 студентов.

Белстат опубликовал сведения о количестве иностранных студентов, обучающихся в белорусских университетах. В этом году их было 15 506 человек, иностранцы составляли 5,8% от всех студентов в стране, сообщает «Еврорадио».

За последние восемь лет число иностранных студентов выросло более чем на шесть тысяч человек. В 2010/2011 учебном году, от которого ведётся отсчёт статистики, их было 9357, или 2,1% от общего числа студентов.

Первое место по количеству иностранных студентов в Беларуси с большим отрывом занимает Туркменистан — 7749 (против 3408 в 2010/2011) граждан этой страны приехали к нам за высшим образованием. Это 50% от всех небелорусских студентов в стране: каждый второй иностранный студент в Беларуси — туркмен.

Второе место занимают студенты из России — их 1 389 человек. За восемь лет их количество существенно уменьшилось (в 2010/2011 учебном году их было 2197). Третьи по численности — китайцы, 1113 студентов (1227 в 2010/2011 учебном году). А меньше всего студентов из Литвы (83), Узбекистана (112) и Ирака (179).


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