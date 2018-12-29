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После теракта в Каире полиция Египта заявила о ликвидации 40 террористов

  • 29.12.2018, 17:40
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Боевики планировали серию враждебных операций.

Службы безопасности Египта в ходе рейдов в ночь на субботу в регионах Гиза и Северный Синай уничтожили 40 террористов. Это произошло после теракта в Каире, в ходе которого погибли четыре человека, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министерство внутренних дел Египта, сообщает "Гордон".

Полицейские ликвидировали 30 боевиков к западу от Каира, а еще 10 человек были убиты в городе Ариш на севере Синая. В министерстве заявили, что боевики "планировали серию враждебных операций против государственных учреждений, туристических объектов и церквей".

Агентство отмечает, что о связи уничтоженных боевиков со взрывом автобуса не сообщается.

28 декабря в пригороде Каира Гизе был взорван автобус с туристами из Вьетнама. Трое погибших – граждане Вьетнама, четвертый – гражданин Египта, он был гидом.

МВД Египта отмечает, что самодельное взрывное устройство было спрятано рядом с дорогой и активировано, когда мимо проезжал автобус с туристами из Вьетнама.


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