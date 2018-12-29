В собственном соку 3 Александр Обухович

29.12.2018, 17:47

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Точка невозврата в деградации белорусской экономики все ближе и ближе.

Подводя итоги развития экономики Беларуси в 2018г., как-то не хочется и комментировать давление Кремля на нашу власть. Хотя, безусловно, результат этих разборок скажется на экономике страны в 2019г. Однако закон американского спецназа действует и в экономике: «Если ты выглядишь как еда - тебя сожрут обязательно!»

А мы как раз так и выглядим. Слишком долго и слишком сильно зависим от российской нефтегазовой подпитки. Слишком долго, аж с 2009г., экономику страны треплет кризис, для выхода из которого мы никак не можем даже антикризисную программу нарисовать. До поры до времени мы отбивались от внешнего давления околополитической риторикой, но так не может быть всегда. Возможно, и сегодня выкрутимся. Но ведь будет и завтра, а с каждым разом отбиваться только риторикой становится все труднее.

Достаточно благостные отчеты Белстата о результатах работы за 10 месяцев т.г., отчеты Нацбанка об экономической конъюнктуре с достаточно спокойными ожиданиями руководителей предприятий и их оценками ближайшего будущего своих предприятий как-то плохо согласуются с аналитической оценкой перспектив нашего реального сектора и нашей экономики в целом. Однако скудность информации о реальном положении дел на предприятиях заставляют вспомнить закон Мэрфи: «Если вам кажется, что дела идут на лад, - значит, вы чего-то не заметили».

Сопоставляя качественный экономический обзор BEROC и их прогноз развития экономики Беларуси в 2019-20гг. (доступно на www.beroc.by) с прожектами власти, нетрудно убедиться в отсутствии оснований для тех и других прогнозов на сколь-нибудь длительную перспективу.

Что касается прогнозов власти - здесь все как обычно. Имелись целевые пожелания (они же - указания) власти, под них предприятия слепили свои прогнозы (с учетом своих возможностей, но не внешней конъюнктуры). Сведя все прогнозы, внеся некоторые корректировки, Минэкономики выдало свой макроэкономический прогноз. Который можно скорее рассматривать как набор пожеланий власти, чем анализ действующих в экономике тенденций. В надежде, что административный нажим позволит эти пожелания реализовать.

В «белорусской модели» так и живем уже 20 лет. Пока конъюнктура внешних рынков изменялась от года к году достаточно медленно, на внешних рынках (прежде всего - в России) рыночных ниш было достаточно - и экономика наша прирастала. Правда, большей частью количественно, но не качественно. Мировой кризис конкуренцию усилил - наши предприятия и посыпались.

В прогнозах власти на 2019-20гг. нет ни слова о том, что наши предприятия теряют конкурентоспособность, о причинах этого, о том, какими мерами будет конкурентоспособность наращиваться. А ведь этот процесс идет. Вследствие этого резонно ожидать некоторого роста в АПК (к низкой, вследствие природных катаклизмов, базе этого года) и IT-секторе. Во всех остальных секторах экономики реально некоторое падение с общим падением ВВП в 1-2%. Это в лучшем случае и при условии, что удастся перекредитовать долги и получить дополнительные ресурсы на поддержку госрасходов и расходов на социальную сферу. И не вижу пока никаких оснований, чтобы медленное падение ВВП не продолжилось в 2020г.

Что до аналитики BEROC, то выполнена она вполне профессионально, на достаточно высоком уровне. Из главных выводов следует отметить, что относительно неплохие результаты 2017-18гг. объясняются скорее факторами восстановительного роста рынков России и Беларуси после циклического спада, чем реальным оздоровлением белорусской экономики. И эти факторы в 3 квартала 2018г. себя исчерпали. Поэтому и перспективы роста экономики Беларуси в 2019-20гг. у них получились поменьше, чем у власти.

Однако следует заметить, что прогноз BEROC выглядит слишком оптимистичным. Так, на протяжении всего анализа рефреном звучит условие: при отсутствии внешних шоков. Но под внешним шоком можно понимать любое резкое изменение условий хозяйствования - от скачка мировых цен на нефть или сталь до торговых эмбарго или резкого изменения условий кредитования. Учитывая состояние мировой экономики, для экономики Беларуси внешние шоки будут обязательно. Поскольку при начавшемся переделе мировой экономики интересы малых стран во внимание никто и не собирается принимать. А наш уровень резервов смягчить их вряд ли поможет. Однако еще важнее внутренние причины падения экономики Беларуси. Во-первых, это отсутствие структурных реформ. Из крупных предприятий лишь МТЗ и БЕЛАЗ имеют какие-то перспективы в ближайшие годы, для остальных падение объемов неизбежно. В связи с бесперспективностью для страны ставки на крупносерийное и массовое производство необходима реструктуризация наших крупных предприятий, поиск и развитие новых направлений. В целом выстраивание новой экономики.

Уходящий год стал годом резкого роста трудовой миграции. Причем она коснулась не только реального сектора, но и здравоохранения, и образования. Чтобы предотвратить критическую потерю квалифицированных кадров, придется идти на серьезное повышение зарплат. А значит - массовую безработицу, поскольку уровень нашего бюджета в BYN23 млрд. ничего, кроме горестного вздоха, и вызывать не может. По опыту 2010г. это чревато.

Нужно, наконец, понять, что чисто рыночной экономики в мире уже нет. При неблагоприятно складывающихся на внутренних рынках условиях все страны в рынок вмешиваются. Кто во что горазд, и у кого какие возможности. Стараясь действовать по принципу «не навреди». У нас крайне печальный опыт вмешательства власти в экономику. Но ведь и других путей не существует. И если наша власть не способна найти квалифицированных кадров внутри страны для такой работы - придется искать вовне. Нынешних неумеек беспощадно увольняя.

Еще раз, как свой рефрен, повторяю: какую страну мы строим? И будем ли строить вообще? И времени для начала строительства все меньше, и потери при строительстве для общества все больше. Но и точка невозврата в деградации белорусской экономики все ближе и ближе.

Александр Обухович, «БелГазета»