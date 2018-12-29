Новогодние подарки: могилевским коммунальщикам вручили сертификат на хлеб 3 29.12.2018, 18:12

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Аттракцион невиданной щедрости от ЖЭУ Ленинского района Могилева.

Руководство решило порадовать своих сотрудников перед праздниками, и вручило им подарочные сертификаты продуктовых магазинов «Вейно», «Кадино» и «Колос». Фото одного из них опубликовали в группе «Могилев Live» в соцсети «Вконтакте», пишет tut.by.

Интересно, что сертификат, который можно отоварить в «Кадино» действует только в одном магазине фирмы. Хотя, занимательнее то, что сумма сертификата – 6 рублей 80 копеек. И ее можно потратить только с 30 ноября по 31 декабря 2018 года.

Журналисты выяснили, что каждому сотруднику к этому сертификату дали еще два: на «три с копейками» рубля – в магазин агрофирмы «Вейно» и на 4 рубля – в магазин «Колос» предприятия «Домочай». Итого сумма трех сертификатов составила менее 15 рублей. Выдали их сотрудникам 27 декабря. Известно, что некоторые сотрудники решили отказаться от новогоднего подарка, сославшись на то, что им банально неудобно ходить в определенный магазин.

В ЖРЭУ Ленинского района комментировать ситуацию отказались. Заместитель директора по идеологии Сергей Гжеляк сказал, что «в этом нет секрета», но он «не дает интервью по телефону — только лично».