Как в Европе развивается глубинка 29.12.2018, 18:22

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Фото: Nant Gwrtheyrn

Пять примеров удачной реинкарнации.

«Европульс» собрал 5 примеров того, как это происходит в Европе – все эти проекты стали победителями премии ЕС RegioStars Awards.

Языковой центр на месте шахтерского поселка: Нант Гвертейрн в Уэльсе (Великобритания)

Шахтеры Уэльса прославились на весь мир в 1980-х, когда премьер-министр Маргарет Тэтчер решила закрыть множество шахт, лишив работы тысячи людей. Тогда по Уэльсу прокатилась волна забастовок, их поддержали в Лондоне, и они вошли в историю. Впрочем, это не спасло шахты от закрытия.

Фото: Nant Gwrtheyrn

Сегодня по всей стране все еще разбросаны шахтерские поселки-призраки, где когда-то кипела жизнь. Немало их и в Уэльсе, который некогда был содружеством кельтских королевств и с тех пор сохранил свой особенный валлийский язык. До большинства интересных мест в Уэльсе туристам непросто добраться, так как они лежат в стороне от раскрученных маршрутов, однако эту проблему уже начали решать.

Лучшим таким решением можно считать центр валлийского языка и наследия Нант Гвертейрн, открытый на месте одного из шахтерских поселков-призраков. Поселок возник когда-то возле карьера на северо-западном побережье Уэльса, а сейчас он стал самобытным эпицентром валлийского быта и культуры. В основном туда едут для того, чтобы подучить валлийский язык, но и обычным туристам тоже будет интересно попасть в атмосферу прошлого — ведь там время как будто остановилось.

Центр возник не на пустом месте, школа уже существовала на крутом склоне карьера: в 1982 году местная община скинулась и купила деревеньку, чтобы открыть там курсы валлийского языка, преподавать и сохранять его. Потом появилась наконец хорошая дорога, и теперь сюда легко добраться рейсовым автобусом.

В Нант Гвертейрне открыли специализированные учебные и функциональные залы, а старинные традиционные каменные дома XIX века отреставрировали и переделали в комфортабельные гостевые комнаты. Появились кафе, магазин и центр культурного наследия.

И вот уже скромная поначалу языковая школа превратилась в центр валлийского языка и наследия, приносящий стабильный доход в экономику региона. В Нант Гвертейрн ежегодно приезжают десятки тысяч студентов-языковедов и просто любопытных туристов со всего мира. А еще это место стало популярным среди любителей сыграть свадьбу на фоне эффектных пейзажей. Отпугнуть туристов может пока лишь одно: валлийские пауки, которые отличаются небывалыми размерами и очень любят ночевать в домах.

Старинный фарфор на новый лад: «Вишта-Аллегри» в Ильяву (Португалия)

«Вишта-Аллегри» в португальском Ильяву − это музей фарфора и хрусталя, открытый на месте знаменитой фабрики и… вместе с ней. Фарфор и хрусталь из Ильяву известны по всей Европе, сервизы и наборы заказывали на фабрике не только крупные магазины, но и королевские дворы Испании и Великобритании.

Фото: Vista Alegre

В начале XIX века будущий стекольщик Пинто Баста посетил завод Марина Гранде и вдохновился на создание собственного предприятия. Он присмотрел место в Ильяву, где земля полна кварцевым песком и глиной, необходимыми для изготовления хрусталя и фарфора, а печи для обжига было просто топить растущими вокруг в изобилии лесами. И все получилось: появились цеха, работа закипела, и фарфор Басты получил название «королевского» за особую тонкую роспись и позолоту.

Ну а через какое-то время торговля пришла в упадок, производство пришлось закрыть. Потом завод вновь работал и вновь закрывался. И вот спустя почти 200 лет после своего основания «Вишта-Аллегри» переживает новый расцвет.

Реинкарнация фабрики дала местным рабочие места, а региону – дополнительных туристов, которые приезжают за качественным фарфором. Фабрика и музей привлекают не только покупателей: здесь постоянно проводятся стажировки и семинары для художников и ценителей искусства росписи по фарфору и хрусталю. А еще здесь работает грандиозная постоянная выставка с копиями самых знаменитых сервизов, уехавших в свое время ко двору европейских королей.

Платье из отходов: инновационная компания TeKiDe (Финляндия)

На празднование столетия Финляндии член Европарламента Сирпа Петикяйнен надела платье из волокна будущего – высокотехнологичного и к тому же крайне выгодного экономически.

Создала это волокно из отходов хлопка финская компания TeKiDe неподалеку от Эспоо. Впрочем, не только создала, но и стала популяризировать переработку отходов среди местных жителей: почему бы не дать вторую жизнь вещам, которые свое отслужили?

Сперва отходы хлопка очищаются, затем их превращают в порошок, растворяют его и вытягивают новые стабильные волокна. Технология универсальна и может быть применена к любому растительному материалу, содержащему целлюлозу или древесную массу. Вероятно, вскоре они научатся тянуть нитки из старой макулатуры.

Преимущество метода − в практически безотходном производстве, в использовании менее вредных для человека химикатов, чем при изготовлении вискозы, ну и в самом волокне: оно не уступает в качестве лучшим искусственным нитям. Поначалу создатели думали, что новый материал годится только для производственных нужд, но после испытаний оказалось, что из этого него получаются отличные отрезы для шитья модных вещей.

Пилотное производство находится в экспериментальном центре Vitor в Бироуукки. Для начала потребовалась специальная модификация производственного цеха, затем обучение его будущих работников, наконец дело пошло, и скоро уже год, как новая компания занимается продвижением своей технологии. Довольны все, а особенно местные жители, которые получили рабочие места, ну и регион в целом, куда активно привлекаются инвестиции.

Кремниевая долина из ничего: экосистема стартапов в Фундане (Португалия)

Португалия меньше всего ассоциируется с IT-технологиями. И тем не менее в городке Фундан с населением всего в 9 тысяч человек возникли сразу 68 инновационных стартапов и более 200 проектов, которые теперь обеспечивают рабочими местами более полутысячи человек.

И не только местных – в городок стали перебираться жители других регионов страны, не таких перспективных. Фундану теперь прочат блестящее технологичное будущее, чуть ли не вторую Кремниевую долину в масштабах Португалии.

Это произошло после того, как в Фундане появился централизованный сервис создания инфраструктуры для стартапов и карьерных возможностей для умных и амбициозных соискателей. Причем главное внимание там уделяется информационным и коммуникационным технологиям в сфере образования.

Повезло местным школьникам: для них проводятся уроки компьютерной грамотности и начального программирования. Здесь же работают курсы программного обеспечения для безработных, на базе которых подготовлено уже 240 специалистов, и все они нашли себе дело.

Центр привлекает в регион специализированные компании и инвесторов (сейчас в него входят уже 14 предприятий в сфере образования), а программа поддержки помогает молодым кадрам найти место в проекте. Для офисов и других вспомогательных помещений город предоставил пустующие здания: в 1990-е экономика региона резко пошла на спад, и с тех пор многие компании просто уходили с рынка, оставляя за собой свободные квадратные метры. Теперь все это занято новым поколением бизнесменов, и город оживает на глазах. Притоку свежих сил способствует постоянная реклама IT-проектов как бизнеса будущего.

В других регионах Португалии пока нет такого богатого предложения для рынка высоких технологий и в целом для ищущей работу молодежи. А в Фундане за последние 6 лет уровень безработицы сократился на 50%. Так что перевод названия городка – «дно» – больше не имеет тайного смысла.

Жилье для малообеспеченных людей в Остраве (Чехия)

В провинции зачастую непросто найти высокооплачиваемую работу, а нет больших доходов – значит, и с жильем может возникнуть проблема. В чешской Остраве решили, что вне зависимости от зарплаты люди имеют право на достойное жилье, и город должен помочь малообеспеченным горожанам более-менее сносно устроиться.

Муниципальное жилье в аренду по низким ставкам предложили тем, кто не может себе позволить снимать квадратные метры в частном порядке или тем более купить их. Конечно, эти квартиры скромны и расположены там, где строят социальное жилье, а не в престижных районах. Но в Остраве в новые квартиры переехали те, кто жил в очень сложных условиях – в аварийном жилье и в предназначенных под снос домах. Среди них в первую очередь квартиры были выделены мамам-одиночкам.

Речь не идет о шикарных апартаментах, это всего лишь блочные многоэтажки. Но и рента очень низкая, посильная даже самым бедным: она по меньшей мере в 2 раза ниже традиционной по городу. Квартиры уже меблированы — заезжай и живи.