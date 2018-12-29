закрыть
29 декабря 2018, суббота, 19:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Фотофакт: Трогательное письмо солдата дошло до любимой спустя 77 лет

  • 29.12.2018, 18:33

Письмо было найдено в ходе операции компании Odyssey Marine Exploration.

Жительница Великобритании получила письмо, написанное ее женихом в 1941 году. Об этом пишет lenta.ru.

99-летней Филлис Понтинг вручили послание, найденное на дне Атлантики. Автором письма оказался служащий Уилтширского полка Билл Уокер, который погиб при крушении корабля во Второй мировой войне.

Фото: Metro

В 1941 году Понтинг отправила возлюбленному письмо, в котором написала, что принимает его предложение выйти замуж. Ответ так и не был получен, и она вышла замуж за другого мужчину. У женщины четверо детей и семь правнуков. В разговоре с журналистами она объяснила, что осознала гибель своего жениха, когда тот не вернулся и после окончания войны.

«Я не могу поверить, что письмо было на дне моря, и теперь я могу его прочитать», — изумилась она.

В письме Уокер пишет, как он обрадован тем, что их ждет брак.

«Мечтаю, чтобы ты была рядом, когда я открывал письмо. Я рыдал, не мог себя сдержать. Если бы ты знала, сколько счастья ты подарила мне, дорогая», — говорилось в послании.

Письмо было найдено в ходе операции компании Odyssey Marine Exploration, которая занимается поиском вещей, оставшихся на дне после масштабных кораблекрушений. Вместе с конвертом от Уокера специалисты обнаружили еще около 700 писем. Все они стали частью экспозиции под названием «Голоса из глубины» в лондонском Музее почты.


популярное за неделю

Мнение

Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім Павел Севярынец
«Пересидент» клянчит в Кремле
«Пересидент» клянчит в Кремле Николай Статкевич
Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников