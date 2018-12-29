Мошенник из России развел белорусские молокозаводы на $1,5 миллиона 3 29.12.2018, 18:42

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В РФ поставили продукцию, за которую не заплатили.

Как сообщает БелТА со ссылкой на прокуратуру Минской области, более Br2,7 млн потеряли три предприятия Минской области из-за мошенничества компании из России.

Гендиректор российской компании в марте и мае 2017 года подписал с белорусскими молокозаводами дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам поставки с отсрочкой платежа. Получив товар, он не оплатил его, а грузом распорядился по своему усмотрению, рассказали в службе информации прокуратуры.

После возбуждения уголовных дел подозреваемый частично возместил ущерб одному из трех предприятий, выплатив более Br300 тыс.