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Ракета на Новый год

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  • Виталий Шкляров
  • 29.12.2018, 18:52
Виталий Шкляров
Фото: Ярослав Радионов / Апостроф

Задача пропаганды — говорить обществу то, что оно хочет слышать.

Давайте полностью оставим за скобками всю техническую сторону вопроса. Оставим вопрос достижимости в земной атмосфере скорости свыше 30 тыс. километров в час тем, кто на физику ходил. Тем более, для нашей темы вполне можно принять за истину хоть бы телепортацию континентов, это неважно.

Важен и показателен тон и содержание пропаганды. Ведь в чем ее задача? Задача пропаганды — говорить обществу то, что оно хочет слышать, продвигать доктрину власти, отвечая на реальные вопросы.

Потому, когда Владимир Путин говорит про «замечательный подарок стране к Новому году» в форме баллистической ядерной ракеты — он же к какой-то стране обращается. Стране, гражданину, обществу, у которого такие мысли, такой запрос на повестке дня, который хочет ракету со многими Махами на Новый 2019-й.

Беда совершенно не в том, что 66-летнему мужчине, почти полвека назад окончившему среднюю школу, юристу по образованию, спортсмену по образу жизни, можно продать научную фантастику за свершившийся факт. Это заблуждение никак особо не навредит, ему с этой цифрой нечего дальше делать. Причастные сильно улучшат собственное финансовое положение, законы физики не треснут, все отсмеются и пойдут дальше.

Значимо то, что персоналистский институт, набитый неадекватным объемом полномочий, общается с выдуманным персонажем.

Если в предыдущие пару лет могли быть какие-то вопросы, то 2018-й, не важно, по чему мы судим — по соцопросам, по либеральной или лоялистской активности, по тематике протестов или результатам выборов — однозначно прошел под знаком социальных и экономических проблем.

Пенсионный возраст, НДС, обложение самозанятых, экология в целом и мусор в частности, инфляция и реальные доходы, ответственность власти, коррупция и сверхпотребление — вот что, с разных позиций, обсуждали Россияне в 2018-м.

Никто не просил ракет. Не просил Махов. С точки зрения реальных общественных вопросов вообще нет никакой разницы — летает ракета наяву или во сне, какого числа Маха достигает. Любые танки, ракеты, авианосцы — это чистый ущерб экономике, инвестиции в металл, судьба которому сгнить через 30 лет в ангаре — не мультиплицируют ВВП.

Беда именно в этом, что представление Владимира Путина об обществе как у той бабушки, что уже двадцать лет в маразме и дарит 15-летнему внуку Барби на Новый год. «Замечательный подарок стране»!

Виталий Шкляров, «Эхо Москвы»


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