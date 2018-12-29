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Над Минском снова замечен вертолет с самолетом на подвеске

  • 29.12.2018, 19:08

Транспортировку груза выполнял опытный экипаж, имеющий специальную подготовку.

Тяжелый многоцелевой вертолет Ми-26 МЧС на внешней подвеске очередной раз перевез фюзеляж самолета Як-40 весом около 7800 килограммов из аэропорта Минск-1 в Борисовский район. Видео было снято одним из читателей tut.by.

в Чижовке.

Транспортировку груза выполнял опытный экипаж, имеющий специальную подготовку по транспортировке грузов массой до 20 тонн на внешней подвеске.

Ми-26 (изделие «90», по кодификации НАТО: Halo) — советский и российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом. Грузоподъемность вертолета на внешней подвеске составляет 20 тонн.


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