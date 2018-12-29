Первая группа военных США покинула Сирию 3 29.12.2018, 19:15

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Американцы выехали на бронированных автомобилях Hummer и грузовиках.

Первая группа американских военных покинула Сирию в соответствии с решением президента США Дональда Трампа вывести контингент из страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Группа американцев в количестве около 50 военных оставили базу в провинции Эль-Хасак и направились в Ирак.

Сообщается, что американцы выехали на бронированных автомобилях Hummer и грузовиках.

США в целом имеют 18 локаций, где размещаются американские военные. В Пентагоне ранее заявляли, что вывод войск продлится около трех месяцев.

Ранее сообщалось, что США могут оставить оружие курдским подразделениям, боровшимся с "Исламским государством" в Сирии.