Яхты отдыхают 5 29.12.2018, 19:28

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Важен не подарок, а внимание.

Как правило, сильные мира сего не скупятся на подарки женщинам, с которыми их, скажем так, свела судьба, пишет «БелГазета».

Например, Джеймс Пакер, один из богатейших людей Австралии, никаких денег не жалел на знаменитую певицу Мэрайю Кэри. После круиза по Средиземноморью миллиардер подарил своей возлюбленной ожерелье с кулоном в виде сердца за $500 тыс., а стоимость обручального кольца составила $10 млн. Однако свадьба их так и не состоялась - по одной из версий, Джеймсу не нравилось жить напоказ, по другой, Кэри начала изменять своему щедрому жениху, даже не успев шагнуть под венец.

Российский олигарх Роман Абрамович в годы своего брака с Дарьей Жуковой тоже ничего для нее не жалел. Много лет он был одним из главных спонсоров ее арт-проекта - московского Центра современной культуры «Гараж». Общая стоимость шедевров мирового искусства, которые олигарх приобрел для «Гаража», оценивается в сотни миллионов долларов.

Среди подарков Абрамовича для галереи - статуэтка Джакометти за $14 млн., коллекция из 40 картин Ильи Кабакова за $60 млн., картины Люсьена Фрейда за $33 млн. и Фрэнсиса Бэкона за $86 млн. В 2008г. Абрамович заплатил за триптих Бэкона 43 млн. фунтов стерлингов, установив рекорд на рынке современного искусства.

Ольга Сечина, будучи женой другого российского олигарха, гендиректора «Роснефти» Игоря Сечина, долгое время хвасталась в инстаграме фотографиями со своей яхты St. Princess Olga («Княгиня Ольга») - размером с футбольное поле и стоимостью $150-180 млн.

Но яхты, статуэтки, алмазы и прочее бабло - это все суета сует и тлен: пришло и ушло. Вся эта мишура ценится лишь на загнивающем Западе или в разжиревшей от углеродов России. Белорусов же с детства приучают к подлинным ценностям, при каждом удобном случае напоминая, что важен не подарок, а внимание.

21 декабря гарант отечественного благонравия вручал во Дворце Независимости госнаграды работникам различных сфер деятельности. Среди работников оказалась и Ирина Абельская, главврач медцентра при Управлении делами Лукашенко, которую, по мнению некоторых граждан, с «гарантом» связывает не только госслужба, но и судьба. Из рук судьбы в минувшую пятницу Ирина получила Орден Почета. Алмазы и яхты отдыхают, ребята!