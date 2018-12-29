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Ярко и празднично: как Минск принарядился к Новому году

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  • 29.12.2018, 19:35

Праздничная иллюминация в нынешнем году зажглась как никогда рано.

В эти дни столица радостно готовится к встрече Нового года. Незабываемые моменты в предвкушении торжества запечатлели корреспонденты агентства «Минск-Новости».

Праздничная иллюминация на главном столичном проспекте в нынешнем году зажглась как никогда рано.

Яркими огнями с 15 декабря сияет и главная елка страны на Октябрьской площади. В этом году ее украсили совершенно новым типом гирлянд — лампами-пикселями. Они покрывают дерево своего рода сеткой и, словно на большом экране, отображают праздничные картинки по заданной программе.

В Верхнем городе в эти дни — ярмарочные гулянья. Здесь 24 декабря открылся «Вялікі гасціны двор».

Для ярмарки было разработано 18 уникальных павильонов. Крыша каждого из них украшена нарядными фигурками. В основе идеи — традиции белорусской «выцінанкі» и «маляваных дываноў».

К слову, новогоднее дерево у Дворца спорта попало в число самых красивых в Европе. В этом списке 16 красавиц. И минская елка смотрится среди них очень достойно.


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