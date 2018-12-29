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Быков: Нынешний режим в России вырыл себе могилу

  • 29.12.2018, 19:46
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Дмитрий Быков

В Кремле не выучили главный урок российской истории.

Россия пытается погасить внутренний гражданский конфликт внешней войной с Украиной. Такое мнение 25 декабря выразил российский поэт Дмитрий Быков на "Дилетантских чтениях" в Санкт-Петербурге. Выступление поэта опубликовал канал NevexTV, сообщает "Гордон".

"Главный, может быть, урок русской истории. Не надо пытаться с помощью войны внешней погасить войну внутреннюю. Это то, что говорил [Максим] Горький, тушить огонь соломой. Я боюсь, что в 2014 году Россия опять сделала эту ошибку. Именно благодаря войне с Украиной, которая становится все более горячей, нынешний режим вырыл себе самую бесповоротную могилу", – рассказал он.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым, в апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Украина, США и ряд других государств обвиняют РФ во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.


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