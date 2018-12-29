Cамые главные цифры для Беларуси в уходящем году 29.12.2018, 19:51

«Тунеядцы», мигранты и 100-летие БНР.

Мир чисел богат и многообразен. Математике известны разные числовые конгломерации. Например, совершенные числа, т.е. такие, которые равны сумме всех своих делителей. Или числа Фибоначчи, называемые еще замечательными числами - они составляют последовательность, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Изучая жизнь Беларуси, можно сказать, что уходящий год стал для нее годом элегантных чисел. Никакой последовательности в них нет, но определенная логика нет-нет да и просматривается. Вооружившись калькулятором и валерьянкой, «БелГазета» решила вспомнить некоторые из них.

500 000

На заре года Лукашенко подписал декрет N1 о мерах «по содействию занятости населения». В новый документ не вошла норма о взимании с неработающих граждан сбора на финансирование госрасходов, которая присутствовала в скандальном декрете N3 о «социальном иждивенчестве». При этом те, кто ранее был признан «тунеядцем» и кому вкатили этот лукавый сбор, были освобождены от его уплаты.

Новым декретом предусмотрена иная установка на «стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости» - с 1 января 2019г. они будут оплачивать субсидируемые государством услуги по полной стоимости. «Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения», - заверили тогда в пресс-службе Лукашенко.

Что ж, новый год покажет эффективность такого «стимулирования». Пока же, по данным Белстата, за 10 месяцев нынешнего года предприятия и организации страны уволили более 612 тыс. работников, а трудоустроили на 32,7 тыс. меньше.

Вскоре после подписания декрета N1 началось составление базы данных по незанятым гражданам. Когда база была составлена, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич выдала главную невоенную тайну отечественного процветания - сколько на самом деле, а не на сайте Белстата, в стране безработных. В программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» она рассказала, что в базу включены около 500 тыс. белорусов. Это даже больше, чем прогнозировалось ведомством ранее: в феврале начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун заявил, что под действие декрета N1 могут попасть около 250 тыс. белорусов. Откуда взялись еще 250 тыс. «тунеядцев», споры идут до сих пор.

25

Пока правительство тратит время и силы на борьбу с «тунеядцами», сами «тунеядцы» прилагают усилия к тому, чтобы оказаться как можно дальше от этого правительства. По итогам 2018г. число белорусов, выезжающих работать в другие страны, должно увеличиться почти на 25% - об этом под занавес года сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. По его словам, многие белорусы едут в страны Евроcоюза, «в первую очередь в Республику Польша, которая применяет достаточно упрощенную процедуру трудовой деятельности белорусов, а также в Российскую Федерацию и некоторые другие страны».

И здесь нелишне напомнить, что в 2017г. аж 51841 гражданин Беларуси получил вид на жительство в странах ЕС. Из них 42756 человек - на жительство в Польше. При этом 35 тыс. белорусов получили польские трудовые визы. Если верить словам Бегуна о +25%, статистика этого года нас удивит еще больше.

100

Ну и, наконец, о хорошем. В ночь на 25 марта 1918г. в Минске была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики (БНР). Многие историки считают, что именно этот период стал первым этапом государственного становления белорусской нации.

Любопытно, что Лукашенко не разделил с общественностью радость праздника и заявил, что гордиться событиями тех лет не стоит. «Это была печальная страница», - рубанул он накануне юбилея, встречаясь с творческой молодежью в Минске. Свою позицию главный историк страны объяснил тем, что, провозглашая независимость, создатели БНР якобы «были готовы просить в этом деле помощи у кого угодно, однако потом снова бы оказались под сапогом». Что бы это ни значило на деле.