Cбежавший из брестского «Динамо» Марадона не появляется в мексиканском клубе 3 29.12.2018, 20:00

Диего Марадона

Аргентинец должен был приступить к предсезонной работе 26 декабря.

Диего Марадона, главный тренер «Дорадос» из второго мексиканского дивизиона, до сих пор не явился в расположение команды, сообщает «Трибуна».

Аргентинец должен был приступить к предсезонной работе 26 декабря.

В настоящее время тренировочным процессом «Дорадос» руководит специалист по физподготовке.

Предполагается, что Марадона недоволен тем, что никто из клуба не ведет переговоров с его ассистентом Луисом Исласом о новом контракте.

Кроме того, Марадону не устраивает ситуация с отсутствием трансферов. Его контракт с «Дорадос» рассчитан до июня 2019 года.

В мае Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо», а в сентябре – возглавил «Дорадос».