Гособлигации России завершают год падением впервые с 2014-го 29.12.2018, 20:15

Причиной этом стали бегство инвесторов и санкции.

Индекс облигаций федерального займа может показать снижение впервые за четыре года из-за ускорения инфляции и бегства иностранных инвесторов в условиях санкционных угроз, сообщает finanz.ru.

Главное о рынке:

• Доходность индикативных 10-летних ОФЗ может закончить год ростом более чем на 120 базисных пунктов примерно до 8,7 процента

• Инвестиции в ОФЗ могли принести инвесторам убыток в долларовом выражении почти в 16 процентов, третий по величине после бумаг Аргентины и Турции, свидетельствуют данные индекса локального госдолга Bloomberg Barclays

Что говорят инвесторы и аналитики:

• В случае снижения котировок нефти Brent к уровню $40 за баррель кривая доходности ОФЗ поднимется до отметки 9-10 процентов, а при санкциях в отношении госдолга - до 10-12 процентов. При инфляции выше 6 процентов можно прибавить еще 0,5-1 процентный пункт, написал по электронной почте директор аналитического департамента АО ИК "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов

• "Отрицательное сальдо по счету текущих операций, сохраняющиеся геополитические риски, цикл повышения ставок и ускоряющаяся инфляция будут оказывать давление на рынок", - написал по электронной почте старший портфельный управляющий АО УК "Трансфингруп" Станислав Пономарев

◦ УК планирует защитную стратегию с дюрацией портфеля порядка 3 лет, отмечая, что в цикле повышения ставок и роста инфляции флоатеры и линкеры становятся интересным инструментом

• При позитивном исходе ситуации с санкциями, стабилизации нефти и сохранении положительного сальдо торгового баланса может возродиться интерес к кэрри-трейд и ОФЗ, но прежде потребуется улучшение глобального аппетита к риску, говорит начальник управления инвестиций казначейства АО "Нордеа Банк" Артем Дзюра

• Учитывая, что реальные ставки сейчас порядка 4,5 процента, на уровне с Мексикой, кэрри очень привлекателен и один из самых высоких в мире, написал по электронной почте главный инвестиционный стратег фонда ITI Capital Искандер Луцко. Долги РФ и Мексики - одни из самых перепроданных суверенных бумаг в валюте с инвестиционным рейтингом, отметил он.