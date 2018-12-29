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Жители Судана уже неделю требуют отставки друга Лукашенко

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  • 29.12.2018, 20:24

Протесты охватили ряд городов.

Силы безопасности Судана в пятницу применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против протестующих недалеко от Хартума, передает агентство Рейтер.

Как сообщается, силовики пытались разогнать около 400 демонстрантов, которые собрались возле мечети после пятничной молитвы в городе Омдурман.

Ранее власти Судана сообщили, что 19 человек погибли, 397 пострадали за неделю в ходе антиправительственных протестов. При этом правозащитная организация Amnesty International сообщала, что в результате столкновений с силами безопасности за пять дней демонстраций погибли 37 протестующих.

Протесты в Судане продолжаются с середины минувшей недели. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара. В ряде городов введен режим чрезвычайного положения. Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб. При этом уже несколько недель ряд городов страны сталкивается с нехваткой хлеба, у пекарен выстраиваются очереди.

Напомним, многолетний правитель Судана Омар Хасан Ахмад аль-Башир находится под международными санкциями из-за обвинений в военных преступлениях и этнических чистках. Но в тоже время находит поддержку и понимание у своих коллег-диктаторов. Совсем недавно правитель Судана посетил Минск, где встретился с Лукашенко.


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